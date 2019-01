Královéhradecko, Trutnov - Kvůli akutnímu nedostatku zdravotních sester trutnovská nemocnice v pondělí dočasně uzavřela jednu stanici interního lůžkového oddělení. Jedná se zhruba o 20 lůžek. Vedení špitálu nálehavou situaci intenzivně řeší a stanici chce znovu otevřít koncem února.

Trutnovské nemocnice dočasně uzavřela jednu stanici interního oddělení, potřebuje nabrat minimálně tři zdravotní sestry. | Foto: archiv

V aktuální situaci není možné sestavit služby sester, které by pečovaly o pacienty. „Je to pro nás velice nepříjemná situace, kterou intenzivně řešíme. Už dnes jsme měli několik pohovorů. Potřebujeme nabrat minimálně tři zdravotní sestry,“ řekl Deníku ředitel trutnovské nemocnice Miroslav Procházka.



Podle něj je interna oddělením s největší porcí přesčasových hodin za uplynulý rok a situace je nadále neúnosná. "Hledáme personál pro dlouhodobější působení, které jednoznačně preferujeme. Přesuny z jiných oddělení by nastaly jen v případě, pokud bychom do února stav neobsadili. Ale to by bylo velice složité a vznikl další problém. Sestry by totiž chyběly tam, kde bychom je ubrali," dodal.



Hospitalizovaných pacientů se tento krok nedotkne, noví budou přijímáni do naplnění volné kapacity. Druhá část oddělení akutní lůžkové péče zůstává zachována. Interní ambulance i jednotka intenzivní péče zůstávají v plném provozu.



Nemocnice využije uzavření části interního oddělení k vylepšení prostor lůžkového oddělení a sesterny, kde původně plánovala provést úpravy letos v létě.