Královéhradecko, Prachov - Sluneční paprsky vyhnaly poslední den roku 2018 lidi do přírody. Příval turistů zasáhl i oblíbenou přírodní rezervaci Prachovských skal na Jičínsku. Parkoviště při vstupu do skal bylo plné.

„Byl nádherný výhled do okolí, moc jsme si to užili,“ chválila si procházku Alena Květenská z Prahy, která tráví Silvestra v Českém ráji. Nevynechala ani návštěvu Muzea přírody Českého ráje, které představuje příchozím po celé svátky 110 rozmanitých betlémů.

Potkali jsme i partu nadšenců z Jičínska, kteří se do skal vydávají poslední den v roce pravidelně. S dobrou náladou i troškou něčeho silnějšího pro zahřátí. „Vyrážíme společně tak dvakrát do roka. V listopadu na Sněžku a na Silvestra na Prachov,“ říká mluvčí bujaré party, která prý společně turistuje už téměř pětatřicet let. Po procházce pak míří do hospody.

Přejeme si navzájem veselého Silvestra a úspěšný nový rok naplněný zdravím a pohodou.