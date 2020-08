Často do posledního místa zaplněné parkoviště na Šerlichu a množství turistů proudících na nejvyšší vrcholek Orlických hor za novou rozhlednou Větru a deště. Tak to teď vypadá v blízkosti vyhlášeného výletního cíle nedaleko Deštného v Orlických horách. Jak název rozhledny na Velké Deštné napovídá, počasí tu může nemile překvapit a přístřešek, kam by se lidé před ním mohli ukrýt, chybí. Prozatím.

Stará útulna, kde se příchozí mohli i občerstvit, už nestojí. Do podzimu ji nahradí nová.

"Abychom tam nyní zajistili alespoň nějaké občerstvení, pronajali jsme si karavan přímo z Deštného a o víkendech se tam střídáme. Bohužel lidem nemůžeme poskytnout zázemí. Pokud se nyní vydají s kočárkem k rozhledně a začne pršet, nebo přijde jiná nepřízeň počasí, vzhledem k rekonstrukci se nemají kde schovat," upozorňuje předseda spolku Velká Deštná Petr Likavec.

Jak vysvětluje, původní dřevostavba útulny byla za dlouhá léta využívání hodně poškozená. Peníze na tak nákladnou investici, kterou představovala nutná celková rekonstrukce, ale spolek neměl. Nakonec pomohl stoprocentní dotací kraj a vyroste díky ní zcela nová stavba.

"To místo má genia loci, je to jediné místo na hřebeni, kde se lidé budou moci schovat, navíc jen pár metrů od nejvyššího vrcholu Orlických hor. Chodí se tam pěšky i na běžkách a od té doby, co stojí nahoře rozhledna, návštěvnost je tam obrovská," zdůrazňuje Petr Likavec.

Nová útulna bude kopírovat tvar té původní, už proto, že spolek vlastní jen pozemek pod původním srubem, který obklopují pozemky Hospodářství Kolowrat.

"Hrabě Kolowrat a správce hospodářství Martin Fojt nám vyšli vstříc, dovolili nám jít nad rámec našeho pozemku, abychom mohli vytvořit jakýsi "kšilt" nad vstupem, na kterém bude fotovoltaický panel, abychom získali trochu energie. Elektrika ani voda totiž nahoře nejsou. Stavba bude v podstatě tvarově stejná, jinak budou řešena okna a přibude již zmíněný "kšilt". V průčelí budou skleněné dveře a nad nimi "výloha" - prosvětlí celou místnost útulny, ta nebude mít půdu. Půjde o víc provzdušněný prostor. Naše zázemí půdičku bude mít, protože tam potřebujeme přespat, když tam budeme déle. Ještě jednu drobnou změnu potom bude představovat menší sklípek, abychom v něm mohli něco skladovat," popisuje Petr Likavec.

Také nová útulna totiž nabídne malé občerstvení

"Je to i požadavek obce. Dokonce byl požadavek, abychom tam byli denně, ale jsme dobrovolný spolek, každý máme svoji práci, tak to dost dobře možné není. Snažíme se tam být, jak to jen jde, určitě zajišťujeme víkendy, svátky, vánoční svátky, prázdniny. Jako spolek tu nejsme jen proto, abychom tam prodávali, staráme se úklid celého hřebenového úseku od Masarykovy chaty až k nám a ještě kousek k Jelence, snažíme se uklízet i na Velké Deštné, pod Velkou Deštnou směrem k Luisinu údolí po zelené značce je pak studánka, kterou se také snažíme opatrovat. Loni jsme ji vyměnili celou stříšku," připomíná Petr Likavec.

Jestli se útulnu vůbec podaří letos postavit, přitom nebylo vůbec jisté. Situaci zkomplikovala pandemie Covidu -19. Sehnat firmu, která by měla kapacitu na dokončení ještě tento rok, nebylo jednoduché. "Oslovili jsme dvanáct firem, přihlásily se tři. Je zajímavé, že vyhrála společnost, která stavěla i rozhlednu. Je to svým způsobem dobře, protože místo zná a jsou to specialisté na hřebenové partie. Termín dokončení je do konce října, pokud by se to podařilo, útulna by se mohla otevřít už v listopadu," říká Petr Likavec.

A turisté jsou na nový srub natěšení. "Je to úžasné, já si ten původní srub pamatuji už odmalička. Když máte malé děti a chcete s nimi někam jít, tam je ten opěrný bod, kam je možné je na ten čaj "dotáhnout". Pak už je jen Pěticestí a to je pro ně strašně daleko. Takže chválabohu za útulnu, určitě se těším, až tam bude nová," svěřila se Jana Janovská.

Jak dále Petr Likavec prozradil, už v září by turisté měli mít k dipozici i toalety - "toiky". Dvě budou sloužit návštěvníkům (muži i ženy budou mít svou) a jedna uzamykatelná personálu, z hygienických důvodů. "Byl to požadavek nejen hygieny, ale i pana hraběte, protože tím, jak se zvýšila návštěvnost, bohužel lidé chodí úplně všude," dodává.