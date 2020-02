/FOTOGALERIE/ Staré mosty mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí se pomalu, ale jistě drolí, rozpadají a atmosféra na nich houstne. Místním lidem i těm za volantem dochází trpělivost a hádky mezi řidiči osobních aut a "kamioňáky", kteří sem vjíždějí, nejsou něčím výjimečným. A nejen mezi nimi. Lidé láteří také na majitele kusu pozemku, kvůli kterému se kraj nemůže pustit do stavby nové přeložky mezi Týništěm a Albrechticemi.

Most u Týniště nad Orlicí nadmíru zatežují kamiony. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Měla by být širší a vést těsně vedle současné silnice. Cesta by se měla narovnat, aby lépe odolávala tlaku vody při záplavách. Ty se také podepisují na havarijním stavu mostků a naložené kamiony jim rozhodně neprospívají. I proto tudy smějí od podzimu projet jen vozy s maximálním zatížením 5 tun na jednu nápravu. Kraj kvůli tomuto omezení zajistil nasazení mikrobusů místo autobusové dopravy. Přesto lidé upozorňují na to, že si s aktuální nosností mostků někteří řidiči těžkých aut hlavu nelámou. Zkracují si cestu. Další nejbližší spojení silnice č. 11 s "pětatřicítkou" v Pardubickém kraji je totiž až v Třebechovicích pod Orebem anebo Česticích.