"Jestliže chcete něco předat svým blízkým, zazvoňte u hlavního vchodu, tašku zde položte a vyčkejte příchodu personálu. Komunikace by měla probíhat s odstupem dva metry od personálu. Prosím dodržujte to, jde o zdraví vašich blízkých," vyzývá upozornění návštěvníky domova pro seniory v Týništi nad Orlicí.

"Zákaz návštěv naši klienti samozřejmě snášejí špatně, jsou to starší lidé, kteří jsou zvyklí, že za nimi blízcí chodí. Chybějí jim. Ale nedá se nic dělat, musí to vydržet. Umožňujeme jim, aby si s nimi mohli telefonovat. I ti, kteří nemají mobilní telefon. Informujeme, vyřizujeme pozdravy, snažíme se s nimi co nejvíc komunikovat a čas jim co nejvíce zpříjemnit. Zaměstnankyně, které mají na starosti volnočasové aktivity, chystají programy pro lidi, které o to mají zájem," říká vedoucí sociálního úseku Petra Šimečková.

Jedním dechem přitom dodává: "Ta situace je ale taková, jaká je. Klienti ji pociťují, někteří sledují informace v médiích a myslím, že nikomu to nepřidá, natož seniorům, když slyší, že jsou nejohroženější skupinou. A nikdo neví, jak dlouho to bude trvat."

Podobnou situaci tu dlouho nezažili. Při chřipkových epidemiích tady platí zpřísněná opatření třeba měsíc a půl. "Domov však nezavíráme, pouze návštěvy omezujeme. Snažíme se lidi informovat, aby sem nechodili, když jsou nachlazení. Zákaz návštěv jsme určitě tři roky zpátky neměli, tudíž naši klienti na to nejsou ani zvyklí. O to horší to pro ně je. Ale musíme dělat vše pro to, aby se sem ta nemoc nedostala," vysvětluje Petra Šimečková.

Jak říká, nikomu to na klidu nepřidá, a to ani zaměstnancům, kterých má Geriatrické centrum v Týništi nad Orlicí kolem čtyřiceti: "A to hlavně z toho důvodu, že ochranné pomůcky sociální zařízení nemají. Byť se v televizi říká, že v pátek budou distribuovány, zatím je nemáme, nemáme respirátory, nikdo nás ani nekontaktoval a objednat se nikde nedají. Máme dvaačtyřicet klientů, dalších dvacet v domě s pečovatelskou službou a máme ještě terénní služby, naše pečovatelky do terénu mezi lidi musí chodit," upozorňuje Petra Šimečková.