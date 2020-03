"Když nechystáme věci na přehlídku, spousta klientek se mě ptala, jestli bychom neušily roušky. Šly jsme do toho, já, dvě moje dcery a švagrová. Jedna stříhá, druhá žehlí, šijeme a mimo jiné zvedáme telefony, protože neustále někdo volá," tvrdí majitelka krejčovského salonu Jana Součková.

"Připadalo mi to jako ta nejlepší věc. Dělám vlastně to, co umím, vyplynulo to logicky ze situace. Šijeme pro lékaře, vojáky, důchodce a pro ty co si to včas objednali," říká Jana Součková.

Zájem je velký. A tak ona i její spolupracovnice mají plné ruce práce. Jen do pondělní 14. hodiny se poptávka vyšplhala na 1500 a nad další tisícovkou visel otazník, zájemci se měli ještě ozvat.

Na takové množství roušek je potřeba i velké množství materiálu, s čímž se jí rozhodli vypomoci i jiní. "Vytáhla jsem látky, které jsme měla na skladě, a paní, která tu má masérské služby, mi přinesla prostěradla, jinak musím látku přikoupit," dodává.

V pondělí v 16 hodin už salon musel vyhlásit stop stav na další objednávky.

O roušky mají zájem zaměstnanci v obchodech a ve službách, kteří každodenně přicházejí do styku s mnoha lidmi, ale i další. Velkým nedostatkem roušek trpělo v Týništi například Geriatrické centrum, díky pomoci veřejnosti se však tento problém už podařilo vyřešit.

Na Rychnovsku také vznikla skupina Šijeme roušky pro zdraví. Kdo chce pomoci, najde na facebooku i řadu návodů, jak roušky zhotovit. "Jsou primárně určeny pro města, ta s nimi mohou zásobovat sestry, sociální služby a veřejné služby jako obchody," sdělila jedna z hlavních iniciátorek Věra Králová.

Nejen na Rychnovsku, ale i v Trutnově, na Broumovsku a v Hradci Králové začaly v posledních dnech desítky dobrovolníků šít nedostatkové roušky. Iniciativa plánuje roušky distribuovat i po na první pohled netradičních místech, jako jsou supermarkety.

„V první řadě chceme roušky distribuovat mezi prodavače a pokladní, kteří se denně bez roušek setkávají s ohromným množstvím lidí. Dále bychom chtěli roušky dostat i k lidem pracujícím s důchodci nebo k učitelkám v mateřských školkách,“ uvedl koordinátor iniciativy Hradec šije roušky Pavel Vrbický.

Výdejní místo bude v pirátském centru KraPiCe na královéhradeckém Masarykově náměstí. “Nehledejte v tom ale politiku. Zapojují se kolegové i z jiných stran a s výdejním místem v našem centrum souhlasí i magistrát. Důvod je prostý, je jednoduše rozpoznatelné a přímo v centru Hradce,“ doplnil Vrbický.

S látkami pomáhá jak královéhradecký magistrát, tak další obce. Dobrušská STUHA poskytla materiál na výrobu šňůrek.

Pomáhá se i v on-line světě. Za jediný den vznikl web pomahamehradci.cz, který má za cíl na jednom místě soustředit vše důležité pro dobrovolníky v Hradci Králové. “Všimli jsme si, že na Facebooku se objevila řada různých výzev a upřímná a dobrá snaha lidí se tak začala tříštit. Než spouštět pět různých dobrovolnických systémů pro pár desítek Hradečáků, je lepší vše soustředit na jedno místo,” okomentoval okolnosti vzniku webu jeho spoluautor a královéhradecký zastupitel Aleš Dohnal (Piráti).

Hlavním cílem webu pomahamevhradci.cz je pomoc seniorům a zdravotně postiženým jako těm nejohroženějším skupinám virem COVID-19. Dobrovolníci by podle jeho tvůrců měli nabídnout zejména seniorům pomoc při nákupu nebo venčení psa. “Tím, že mladý člověk udělá dvakrát týdně nákup své sousedce nebo sousedovi, pomůže nejen jim, ale ve výsledku úplně všem,” dodal Aleš Dohnal.