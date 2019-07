Na polské straně Krkonoš se do národního parku platí vstupné. Upozorňují na to zástupci Správy KRNAP.

Na polské straně Krkonoš stál vstup do národního parku v roce 2017 šest zlotých, momentálně stojí 8 zlotých (zhruba 50 korun), třídenní 20 zlotých. | Foto: archiv Deníku

Cena vstupenky do Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) pro dospělého návštěvníka činí 8 złotych (cca 50 Kč), cena pro děti od 8 let, studenty, penzisty a zdravotně postižené je poloviční, tedy 4 złoté (25 Kč). Děti do 7 let vstupné neplatí. Třídenní lístek stojí 20 zlotých (120 Kč). Do národního parku v Polsku platí rovněž jako vstupenka jízdenka z lanovky z Karpacze na Kopu.