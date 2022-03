Na Jičínsku podle veřejně dostupných údajů ministerstva vnitra k pondělí 14. března našlo útočíště 913 Ukrajinců, 158 z toho přímo v Jičíně.

Kolik uprchlíků z Ukrajiny našlo azyl ve vašem okrese? (od 24. února do 14. března)



Hradec Králové 1 944

Náchod 1 426

Jičín 913

Rychnov nad Kněžnou 1 033

Trutnov 997

Vedení města už před týdnem v rychlosti připravilo nouzové ubytovací kapacity. "Pro potřebu ubytování uprchlíků jsme uvolnili lokalitu Homole. Máme zajištěno celkem pět bytů, pan Zajíc nabídl pět pokojů v hotelu Brada. A vedle toho máme možnost ubytování v tělovýchovné jednotě, v Revoluční ulici a také na házenkářském stadionu," vyjmenoval připravované ubytování starosta Jan Malý.

Z příchozích Ukrajinců je podle mluvčího jičínské radnice Jana Jireše většina ubytována u známých, kolegů nebo ochotných Jičíňanů, kteří nabídli vlastní prostory. "Jedná se o lidi, kteří tu měli nějaký kontakt předtím. Jinak jsou využívány městské pohotovostní byty. Větší kapacity připravujeme," doplnil k aktuální situaci v Jičíně Jireš.

S dočasným ubytováním by problém nebyl, momentálně ale nelze předpovědět, na jak dlouho budou uprchlíci z Ukrajiny potřebovat azyl. "Musíme uvažovat i o tom, že si tady najdou zaměstnání, dostanou vízum, děti začnou chodit do škol. Dojíždět z Homole do Jičína a zpátky je komplikované. Proto je důležité aby se zapsali do databáze ti, kteří jsou s to poskytnout volné prostory i na delší čas. Ale co jsme zatím zjišťovali, nabídka je minimální," vysvětlil tajemník města Peter Bareš.

Kromě městských a soukromých bytů se k ubytování nabízí také neobydlené fary. Běženci z Ukrajiny už bydlí například na faře v Sobotce, v Pecce i v dalších obcích na Jičínsku. S nalezením bydlení je ale v regionu problém dlouhodobě. Svědčí o tom například facebooková stránka nabízející bydlení na Jičínsku. Pod každým inzerátem je za pár hodin přes deset odpovědí. "Na velký příliv uprchlíků nejsme připravení. Když si jako soukromá osoba budete chtít pronajmout byt v Jičíně, budete mít problém. A pokud i místní mají dlouhodobě problém sehnat v byt, musíme hovořit o tom, že tady prostor obecně moc není," uvedl místostarosta Petr Hamáček.

Od začátku války na Ukrajině přišlo do Královéhradeckého kraje téměř 6,3 tisíce uprchlíků, z toho 2 567 žen a 632 mužů v produktivním věku, 2 887 dětí a přes dvě stě seniorů. Nejvíce jich pochopitelně přijalo krajské město, kde zároveň sídlí Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Denně odbaví stovky lidí, kterým pomáhá s žádostí o azyl, vyřízením zdravotního pojištění nebo zajištěním základních potřeb do začátku.

Podle mluvčího krajského úřadu Dana Lechmanna disponuje kraj přibližnš 4,5 tisíci míst, z čehož jsou momentálně volné pouhé dvě stovky. Dalších 1 400 je k dispozici za úhradu a pro nouzové ubytování dalších příchozích vytváří vedení kraje plán pro zřízení uprchlického tábora v prostoru bývalého vojenského letiště v Hradci Králové.