Učitelé zahradnickému řemeslu ostudu neudělali

/FOTOGALERIE/ Deset tisíc sazenic letniček krášlí město Lázně Bělohrad. Kopidlenští zahradníci se pustili do práce. V úterý do záhonů zaklekli učitelé, aby do země vpravili ledovky, jiřiny, straček a další letničky. Ve středu sázelo barevné šalvěje, gazánie, muškáty a žluté afrikány šest žáků třetího ročníku. A to v rámci praxe před závěrečnými zkouškami.

Ve středu dokončili výsadbu letniček v lázeňském městě žáci III. ročníků. | Foto: Deník/ Iva Kovářová

Učitelé už byli zapojeni do výrobního procesu v březnu, kdy sadbu hrnkovali. Protože děti do zahradnické školy kvůli pandemii nemohly, museli květiny dopěstovat do finální podoby. Podle rozpisu služeb se střídali v péči o rostlinky a v distanční výuce. „Odvedli dobrou práci, všechno ve správný čas nakvetlo a nyní může do země,“ hodnotí práci svých kolegů učitel praxe i teorie Čestmír Vorlíček. V Jičíně zavzpomínali na historický úspěch Přečíst článek › Ukazuje nám, že je potřeba záhon zbavit plevele, vyhloubit jamku, vsadit sazenici, jemně přimáčknout a provést zálivku. „Nutné je dodržovat správnou vzdálenost mezi rostlinami,“ připomíná pedagog a dodává: „Učitelé nás překvapili, jak výsadbu brzo zvládli. Šlo jim to velice dobře. Udělali čest naší škole,“ míní o svých spolupracovnících. Závěrečné zkoušky bez zvláštností Trošku bolavá záda a otlačená kolena mají také studentky třetího ročníku Natálie Brzáková a Natálie Stránská, které v Bělohradě vysadily gazanie. Dvakrát týdně nyní docházejí na teorii do školy a jednou týdně na praxi. „Lepší je to ve škole než doma,“ shodují se v hodnocení období povinné karantény. Jedna z dívek zůstane po škole pracovat v rodinném zahradnictví, druhá se chystá pokračovat ve studiu. Ve škole si nyní opakují hlavně odborné předměty. Vlastní závěrečné zkoušky budou probíhat obdobně jako v jiných letech. U Jičína je nová kontrolní brána mýtného Přečíst článek › Čestmír Vorlíček vyučuje zelinářství a během opakování k závěrečným zkouškám zjišťuje, že některým žákům vědomosti opravdu chybí.

