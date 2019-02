Královéhradecko, Vrchlabí - Zaměstnanci městského úřadu prošli kurzem první pomoci, který organizovala Nemocnice Vrchlabí.

"Veřejnost by měla znát podrobnosti o náhlé zástavě oběhu a vědět, jak poskytnout první pomoc ještě před příjezdem rychlé záchranné služby," řekl ke školení primář oddělení akutní medicíny Malikdin Andar.



"Prakticky jsme si vyzkoušeli celý proces resuscitace, včetně použití defibrilačního přístroje. Nikdy jsem se s tím nesetkal a doufám, že to ani potřebovat nebudu. Ale zkušenost je to určitě důležitá," poznamenal vedoucí odboru životního prostřední Městského úřadu Vrchlabí Radek Vích.