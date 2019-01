Královéhradecko, Deštné v Orlických horách - Lanovka bude uvedena do provozu letos na podzim.

Návštěvníkům Skicentra v Deštném, kteří už delší dobu volají po lepší přepravě, se jejich přání splní. Právě včera byla zahájena stavba nové čtyřsedačkové lanovky. Povede od spodní stanice současného vleku D v areálu Marta II a končit bude na Turistické sjezdovce v místech, kde se z vrchní louky vjíždí pravotočivou zatáčkou do lesa. Lanovka bude obsluhovat modrou sjezdovku o délce 870 metrů s převýšením 170 metrů a průměrnou šířkou 55 metrů. Součástí bude také tradiční odbočka na dětskou dráhu. Podle Petra Prouzy ze společnosti Sport profi, která spolu s obcí areál provozuje, je to ten nejlepší dárek návštěvníkům k letošním 25. narozeninám provozu areálu.

„Spokojenost se službami v Deštném je dlouhodobě na velmi slušné úrovni. Přesto jsme si vědomi, že v některých oblastech ve srovnání s konkurencí pokulháváme a snažíme se postupně největší nedostatky řešit," říká. A dodává, že stávající lanová dráha s dvoumístnými sedačkami v areálu Marta I, která je s pevným uchycením a rozjezdovým pásem, umožňuje maximální přepravní rychlost pouze mezi 2,4 až 2,6 metru za vteřinu.

Připravovaná lanovka má čtyřmístné sedačky a bude s odpojitelným uchycením. Tato technologie umožňuje zpomalení sedaček ve stanicích pro pohodlné nasedání a vystupování. Rychlost jízdy je až pět metrů za sekundu. Doba jízdy na svah tak bude trvat necelé tři minuty. Zhruba polovina sedaček bude navíc vybavena bublinami, které chrání před nepříjemnými klimatickými jevy, ať už je to mráz, sněžení nebo déšť. Nová lanovka by měla být uvedena do provozu během podzimních měsíců tak, aby byla k dispozici od začátku následující zimní sezóny. „Momentálně probíhají výkopové práce, postupně připravujeme technologii. Na začátku června nabylo právní moci stavební povolení a 12. června jsme zahájili stavební práce" říká Petr Prouza. V první fázi se budou betonovat základy stanic, patek podpěr a obslužných objektů. Ve druhé fázi dojde ke kompletaci technologie lanovky a její oživování. Ve třetí fázi lanovou dráhu čekají zátěžové zkoušky a uvádění do provozu.

Po lanovce přijdou další investice

„Paralelně se provádí běžná údržba roleb, sněžných děl. Vše se důkladně kontroluje, abychom byli připraveni na další zimní sezónu", doplňuje Petr Prouza. Další investice budou zaměřené hlavně na letní provoz. Od června do září je v provozu lanovka v areálu Marta I a půjčovna koloběžek. Protože ale bude v lesní části modré sjezdovky probíhat stavba lanovky, nebudou letos v provozu terénní tříkolky. Připravují se také řešení parkovacích ploch a stravování v areálu Marta II. Provozovatelé se postupně v rámci Deštenského spolku také podílí na rozšíření Kačenčiny pohádkové stezky.

„Máme i významného společníka - obec - a společně se snažíme, aby si Deštné uchovalo příjemný charakter po celý rok, aby sem lidi jezdili rádi, a aby toto místo odpovídalo požadavkům zákazníků," dodává Petr Prouza.