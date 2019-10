Minulý režim přinesl nový druh turistiky - té podnikové. A nejvíce podnikových chat v Orlických horách vzniklo v Deštném, byly nové i přebudované ze starých chalup.

Chata Orličan. | Foto: archiv obce

"Podnikovou chatu tu měli a mají pošťáci, pak tu měl chatu Telecom, Detecha z Nového Města nad Metují, Podnik výpočetní techniky. Tu největší měl Stavostroj. Je to současná chata Deštná. Pak to byla Perla, v Lusině údolí Petrof, dále zde měla chatu Triola, Veba Broumov, Elton Nové Město nad Metují. Chata Tepny se nyní jmenuje Jasna a je mimo provoz. Těch podniků, co tu měly svá rekreační zařízení, byly desítky. Většina jich jede dál, ale pod jinou hlavičkou. Jako chata Orličan, dnes nese název Šťastnej kopec a je v provozu," říká referentka Obecního úřadu v Deštném v Orlických horách Lenka Zábranská.