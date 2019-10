Vůz CAS 30 Tatra, pětadvacetitunový kolos se čtyřmístnou kabinou, přivezl na náměstí Antonín Plevák, který je u hasičů již patnáct let. „Pracuji jako technik strojní údržby, asi proto jsem měl tu čest vůz při této příležitosti řídit. Auto je delší i širší, musím být trochu opatrnější," dodal.

Vozidlu i jeho posádce požehnal farář Československé církve husitské Aleš Tomčík. Starosta města Josef Cogan připomněl, že síla stroje tkví hlavně ve spolupráci s lidmi. „Věřím, že naši chlapi to v pohodě zvládnou," nechal se slyšet chvíli před tím, než vozidlo pokropil pro štěstí žejdlíkem novopackého piva.

Podle posledních informací by se navíc původní vozidlo novopackých hasičů mělo přesunout k jednotce do Lázní Bělohradu, čímž by se ještě zvýšila akceschopnost hasičů v regionu. K vidění byl na náměstí kromě nového krasavce i historický hasičský žebřík Ford, který letos slaví osmdesáté narozeniny.