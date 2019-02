Královéhradecko, Kvasiny /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Jsou to pohádkové mzdy, o jakých se naprosté většině Východočechů může jen zdát. Odboráři ve Škodě Auto letos vyjednali výrazný růst mezd.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miloslav Dostálek

Celkově se výdělky škodováckých dělníků při započítání různých složek zvýší průměrně o 11,2 procenta za dva roky. Už v nadcházející výplatě dojde ke zvýšení současných mzdových tarifů o 3,5 procenta. Navíc se od 1. ledna 2017 tarify a na ně navázané složky mzdy zvýší o další tři procenta. Teď v květnové výplatě dostanou zaměstnanci navíc i prémii 30 tisíc korun. Celková průměrná mzda tarifních zaměstnanců automobilky již v roce 2015 převýšila částku 40 600 korun.

Zvířata se vrací do safari. Dvorská zoo zahájí hlavní sezonu

Královéhradecko, Dvůr Králové nad Labem - Pakoně vyběhli do safari. Královédvorská zoologická zahrada už o víkendu opět otevře brány Africké safari Josefa Vágnera, čímž zahájí sedmdesátou hlavní sezonu. Ošetřovatelé každý den postupně přesouvají do volného výběhu skupiny afrických kopytníků, ale také ptáků. Už od soboty mohou návštěvníci vjíždět do safari vlastními automobily také skrz nově zrekonstruovanou africkou bránu.

Dobrý Deník, dobrý den

Východní Čechy - Milí vážení, pozorní i laskaví čtenáři východočeských Deníků. Dnes máte v rukou poslední páteční vydání svých oblíbených novin ve starém kabátě. Dlouhou dobu pečlivě připravujeme, měříme a stříháme pro Vaše noviny kabát nový. Modernější, přehlednější i zábavnější východočeské Deníky Vám nabídneme poprvé v pondělí 25. dubna. Chceme, aby byly zajímavější a hlavně přinesly ještě více toho, co na nich máte rádi.

Hlavní zprávy, které v pondělí nadále naleznete na prvních stranách, se budou stále týkat lokálního, regionálního dění: události odehrávající se ve vašem bezprostředním okolí, ve vašich městech, okresech, budou hrát stále nejdůležitější roli. Stejně velký – či pokud možno ještě větší – prostor budeme věnovat regionálnímu sportovnímu zpravodajství. To bude otevírat naše Deníky od zadní strany, jak jste dosud zvyklí. Přidáme moderně zpracované celostátní zprávy, které budou nově uzavírat první knihu našich novin. Druhý sešit pak budou otevírat zprávy z kultury či zábavně zpracované materiály s volnočasovými tématy.

Východočeské Deníky mají denně více než 100 tisíc čtenářů. Díky tomuto početnému publiku jsou nejčtenějším regionálně vydávaným titulem v České republice. Novinky, kterými Vás chceme už toto pondělí příjemně překvapit a zaujmout, budou poděkováním množství věrných čtenářů i přesvědčivým pozváním pro ty, které naše zprávy dosud míjely. V pondělí v trafikách i v poštovních schránkách na shledanou.