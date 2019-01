Královéhradecko /KRÁTKÉ ZPRÁVY/ - Pobočku své náchodské senátní kanceláře otevřel v pondělí v Broumově Lubomír Franc, který byl zvolen do Senátu ČR roku 2012.

Lubomír Franc (ČSSD). | Foto: DENÍK/ Pavel Bednář

V kanceláři v ulici Protifašistických bojovníků čp. 200 bude bývalý hejtman zpravidla jednou týdně (převážně v pondělí). „Kancelář je určena pro občany, kteří budou mít zájem diskutovat o projednávaných zákonech v PČR, problematice Broumova a Broumovského výběžku, rád si vyslechnout jejich názory a připomínky,“ říká broumovský rodák a zastupitel Lubomír Franc.

Na Černou horu lanovka nejezdí

Janské Lázně - Pravidelná odstávka kabinkové lanové dráhy Černohorský Express z Janských Lázní na Černou horu začala v pondělí a potrvá do středy 25. října. Této doby využije její provozovatel, SkiResort Černá hora – Pec, k servisním činnostem. Lanovka bude v provozu od 26. do 29. října, každou půlhodinu, v čase od 9 do 18.00. Následně se rozjede o každém listopadovém víkendu. Spuštění zimního provozu naplánoval SkiResort na sobotu 25. listopadu, kdy začne denní provoz v časech od 8.30 do 16, s jednotlivou jízdou v 17.30.

Vybírají se jména nových vrtů

Náchod - V průběhu září přicházely náchodské radnici náměty na jména dvou nových vrtů minerálních vod v Bělovsi. Z došlých námětů bylo vybráno deset „finalistů“: Běla, Inna, Jan, Matylda, Naděje, Octavio, Perla, Sv. Vavřinec, Vilemína a Vladimír, pro které je nyní možné až do 9. října hlasovat v anketě, a to prostřednictvím webu města Náchoda, písemnou formou na označených místech v budově radnice, ve vestibulu budovy MěÚ Náchod nebo v Městském informačním centru.