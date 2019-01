Královéhradecko, Náchod - Se začátkem nového roku přichází opět každoroční povinnost uhradit místní poplatky. Dobrou zprávou pro Náchodské, kteří jinak mají jednu z nejvyšších sazeb v kraji, je fakt, že poplatek za odpady se v roce 2017 nezvyšuje.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a odstraňování komunálních odpadů stanovuje základní sazbu místního poplatku za komunální odpad pro rok 2017 na částku 650 Kč za osobu, tedy. ve stejné výši jako v loňském roce.

„Navíc platí stejně jako v loňském roce i systém slev. Ten, kdo zaplatí celý poplatek do konce února, získá výraznou slevu ve výši 200 korun a může tak zaplatit jen 450 korun," připomíná starosta Náchoda Jan Birke motivační nabídku radnice na včasné zaplacení poplatku.

Při platbě ročního poplatku v období od března do konce května činí sleva 150 Kč z celkové roční sazby a od června do konce září 2017, kdy je nutné poplatek uhradit nejpozději, platí základní sazba 650 Kč. „Po tomto datu se již navyšuje o sankci ve výši 50 %," doplňuje mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Nějakou nabídku slev ze základní sazby poplatku mají i další města na Náchodsku. Například v příhraničním Meziměstí, kde byla výše poplatku stanovena na 500 korun, nabízí radnice několik snížených sazeb. Jedna z nich se přiznává studentům denního studia, kteří jsou přechodně ubytováni mimo trvalé bydliště. Ti platí jen 320 korun.

Radnice myslí i na seniory nad 70 let a držitele invalidního průkazu ZTP/P, pro něž je roční poplatek snížen na 440 korun.

Všichni ostatní se mohou dostat na částku 460 korun, pokud uhradí poplatek do konce ledna. (řez)

Kolik se kde platí

▸ V Broumově je poplatek stejný jako vloni: 580 Kč na osobu a rok.

▸ Poplatek za svoz komunálního odpadu v Jaroměři je pro rok 2017 stanoven na 400 Kč.

▸ V Jičíně 492 Kč a v Popovicích 396 Kč na osobu.

▸ Nová Paka od roku 2008 poplatky za komunální odpad lidem odpouští.

▸ V Hořicích poplatky za komunální odpad zůstávají na úrovni loňska: 500 Kč za dospělého, za děti do 15 let je to 250 korun.

▸ Výše poplatku v Trutnově činí 480 Kč za kalendářní rok.