Více nových přímých spojů se dočká linka z Hradce Králové do Deštného v Orlických horách. V odpolední špičce pojedou autobusy mezi Hradcem Králové a Dobruškou přes Třebechovice pod Orebem každou hodinu.

Nové přímé spoje pojedou také mezi Náchodem a Trutnovem a mezi Trutnovem a Hradcem Králové.

„Stávající nabídku spojů mezi Trutnovem a Hradcem Králové doplní další spoje tak, že od 6.20 do 18.30 pojedou z Hradce Králové každé dvě hodiny. Mezi Hradcem Králové a Dvorem Králové nad Labem tyto spoje prokládají vlaky R14 tak, že každou hodinu jede přímý spoj,“ informoval radní pro dopravu Václav Řehoř.

Hojně navštěvovaným Adršpašsko-teplickým skalám má od nadměrné automobilové dopravy pomoci zavedení čtyř nových párů autobusových spojů, které pojedou z Police nad Metují a zpět o víkendech.

Ve spolupráci se Středočeským krajem a tamním organizátorem regionální dopravy začne v oblasti Libáňska fungovat nová dopravní koncepce na mezikrajských linkách. Dílčí dopad bude mít i na ostatní linky.

„Cílem navržených úprav je zejména posílení spojení z oblasti Libáně, Kopidlna a Dětenic do Mladé Boleslavi, která je významným spádovým centrem pro daný region a je zde možnost přestupu do řady dalších směrů, zejména do Prahy. Cestujícím v oblasti Libáně doporučujeme podrobnější studium jízdních řádů,“ vysvětlil radní Václav Řehoř.

Více přímých spojů pojede i mezi Jičínem a Mladou Boleslaví.

S novým jízdním řádem začnou platit také nové názvy vybraných zastávek na území Královéhradeckého kraje.

Sousední Pardubický kraj naopak jízdní řád kvůli nynějšímu lockdownu "přepnul" na omezený prázdninový provoz.