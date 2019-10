/FOTOGALERIE/ „Ruku líbám. Uctivá poklona, madam,“ ozývá se co chvíli od stolku se šampaňským a zákusky před cukrárnou na polickém rynku, ke kterému přicházejí svátečně oblečení muži doprovázeni dámami a dětmi oděnými rovněž do modelů, jež před desítkami lety byly „in“.

Garden party má bohatou historii. Před 29 lety ji odstartoval návrat účastníků do roku 1931. V dalších letech došli postupně až do doby, kdy se pomalu blížila válka. Do období bojů se nikomu nechtělo, tak se vrátili do roku 1918 a pokračují kupředu. | Foto: Deník/ Jiří Řezník

Na svatého Václava

Tradiční slavnost v dobových kostýmech Garden Party vrátila její účastníky přesně o jedno století zpět. Do roku 1919 tak na svátek českého patrona sv. Václava odcestovala elegantní skupina patřící podle obleků a vystupování k prvorepublikové polické honoraci. „Letos nám to krásně vyšlo na svatého Václava, tak v rámci kroků pro demokracii jich pár uděláme při výletu na Hvězdu, abychom získali nadhled nad tou Broumovskou kotlinou,“ vysvětluje místní vážený továrník Maxmillián Katschner a pohledem sklouzne k zástavě, která evidentně pamatuje československou minulost. „Tuhle vlajku ještě vyvěšoval můj děda. Nemá sice ty správné rozměry, co by měla mít, ale nám to nevadí. Vždyť naše republika je mladá, tak to ještě doladíme,“ ujišťuje továrník, civilním jménem Roman Steiner. Vzápětí s grácií smekne klobouk a pozdraví usmívající se turisty v novodobých outdoorových „skafandrech“. Roman Steiner si na váženého továrníka Maxmilliána Katschnera sice jenom hraje, ale na setkání jezdí i jeho přímí potomci. „Já jsem pro ně dědeček a oni jsou moje vnoučata a pravnoučata,“ říká někdejší majitel továrny na výrobu bruslí, ze které se později stal známý Kovopol.