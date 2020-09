"Věkový průměr máme v našem zařízení 85 let. Jeden klient byl velmi vážně nemocný a podle vyjádření našeho lékaře by v poměrně blízké době se značnou pravděpodobností zemřel na onemocnění, které měl před nákazou covid-19," sdělil Deníku ředitel Senior domu Beránek v Úpici Jan Štefka.

Zdrojem nákazy v zařízení se sedmdesáti klienty byla pravděpodobně návštěva dvou hudebníků v domově na konci srpna. Krajská hygienická stanice je vyhodnotila jako původce nákazy. Hudebníci jsou z okresu Hradec Králové. "Byli první, u nichž se onemocnění prokázalo. Považujeme je za zdroj nákazy v Úpici," řekla Deníku Veronika Krejčí z Krajské hygienické stanice v Hradci Králové.

Ředitel Senior domu Beránek v Úpici Jan Štefka Deníku řekl, že muzikanti vystupovali v zařízení opakovaně. Před vystoupením podepsali prohlášení o bezinfekčnosti, byla jim změřena teplota, neměli příznaky onemocnění. "Spolupracujeme s nimi dlouhodobě, nejsou to žádní náhodní umělci, kteří by šli kolem a chtěli by si tady jen tak zahrát," dodal.

Hygienici zjistili onemocnění nejprve u muzikantů a v dalších dnech u 17 klientů domova, sedmi pracovníků domova a u čtyřech jejich rodinných příslušníků. Nyní bude následovat další testování.

V Senior domě Beránek platí od 3. září karanténa, je zákaz návštěv a klienti nesmí opustit prostory seniorského zařízení. "Někteří klienti dostávají podpůrnou léčbu. Bojujeme s nedostatkem personálu. Ten je stěžejní k tomu, abychom mohli zachovat provoz alespoň v omezené míře. Kraj nám vyšel vstříc a zapůjčil nám zaměstnance z okolních zařízení," uvedl Štefka. "Nicméně je potřeba vyřešit otázku financování. Nejsme podporováni krajem, ani nebereme dotace od státu. Vláda nás ve svém scénáři nemá," poznamenal ředitel.

Kvůli ohnisku nákazy v Úpici rapidně narostl počet případů covid-19 na Trutnovsku. Ještě ve čtvrtek 3. září bylo v okrese pouze 17 případů, během víkendu narostl jejich počet přes čtyřicet. Aktuálně má Trutnovsko v úterý 8. září odpoledne 53 nakažených osob.

Starosta Úpice Petr Hron z důvodu rozšíření nákazy covid-19 doporučil zvážení konání a účasti na hromadných akcích pořádaných ve vnitřních i venkovních prostorech na území města Úpice. "V případě účasti na hromadné akci doporučujeme dodržování bezpečnostních rozestupů dva metry a nošení ochrany úst a nosu (rouška, respirátor, šála, šátek apod.). Ochranu úst a nosu je vhodné nosit také v obchodech a ve veřejných vnitřních prostorech," uvedl starosta Hron.