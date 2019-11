Kmotry knihy se stala herečka Jitka Čvančarová, režisér Václav Marhoul, generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal a bývalý šéf pražské mordparty Jiří Markovič. Ten zavzpomínal na své začátky u policie, když u nás ještě existoval i trest smrti. „Když se mi poprvé podařilo někoho usvědčit a on byl následně odsouzen k trestu smrti, byl jsem na sebe hrdý. Dnes ale trest smrti nepovažuji za správný."

Pro Petra Dohnala je vydání knihy dalším krokem ve snaze přiblížit veřejnosti fungování českého vězeňského systému. Alespoň trochu otevřít brány, obrazně řečeno. „Vězeňství se mění. Už to není to temné místo, o kterém se nemluví." Spolupráci s autorem si pochvaloval i ředitel valdické věznice Jiří Mach.

„V knize nenajdete žádné příjmení, nechtěl jsem příběhy odsouzených bulvarizovat. Šlo mi o to, zachytit jejich rozpoložení a psychický stav, ve chvíli kdy vědí, že za těmito zdmi stráví celé roky," vysvětluje Šámal a dodává:„ Já jsem je nesoudil za to, co udělali. I díky tomu se mnou mluvili." Takových zpovědí již vyšlo několik, jeho kniha je jiná právě tím, že přináší i pohled z druhé strany mříží. Koneckonců i dozorci a strážní tráví za ostnatým drátem velkou část svého života. Chrání společnost, zároveň ale i odsouzené. Každý má přece právo na důstojný výkon trestu.

Křest v prostorách věznice byl neveřejný. Zúčastnit se ho mohli pouze pozvaní hosté, zaměstnanci a zástupci médií. Přítomno bylo také několik odsouzených, kteří se na tvorbě knihy podíleli. S dvěma písněmi vystoupili i členové vězeňské kapely. Ostatní se mohli s knihou i autorem seznámit na veřejném křtu, který proběhl o dvě hodiny později v prostorách kavárny Věznice na jičínském náměstí.