Po bok slováckého verbuňku nebo jízdy králů se zařadila Tradice krajkářství na Vamberecku. Nově figuruje na národním Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Může se tak ucházet o zařazení do věhlasného seznamu UNESCO.

Vamberku, kde se konají i mezinárodní setkání krajkářek, by popularizace této stále žijící tradice pomohla.

„Pokud by se naše krajka zviditelnila, pro Vamberk by to znamenalo velký přínos. Zvýšil by se turistický ruch a díky tomu by se tu mohly rozvíjet i služby, které by kromě turistů samozřejmě využívali také místní. Oživení bychom pochopitelně přivítali,“ uvedl už před časem místostarosta Vamberka Rudolf Futter.

Tradice dlouhá téměř 400 let

Historie paličkování ve Vamberku a okolí sahá do 17. století, kdy ho zde zavedla jako robotní povinnost Magdaléna Grambová pocházející z belgických Flander. Dnes tu tradice stále žije i díky krajkářské škole, která loni oslavila 130 let od svého založení.

„Chceme, aby se dostalo do povědomí lidí, jak je krajka pro tento region důležitá a že zájem o paličkování v současnosti stoupá. Naši školu dnes navštěvuje 49 dětí a 95 dospělých,“ pochlubila se jedna z vyučujících Jana Langová.

„Vamberecké krajkářství můžeme označit za reprezentativní fenomén nejen našeho kraje, ale i za fenomén, který přesahuje hranice naší republiky. Paličkovaná krajka má pro svou rozmanitost výsostné postavení mezi ostatními krajkářskými technikami. Naším cílem je zapsat krajkářství na seznam UNESCO, například ve společné nominaci se Slovenskem či Německem. V těchto zemích, na rozdíl od Podorlicka, se toto umění rozvíjelo v hornických oblastech,“ doplnil královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

Právě krajkářství jako nadnárodní projekt má totiž větší šanci uspět.

Za dobu existence a znalosti řemeslné techniky paličkování se na způsobu paličkování a používaném vybavení prakticky nic nezměnilo. Základní pomůckou pro práci krajkářky je tzv. herdule, tedy látková poduška, která se naplní pilinami nebo senem a má snímatelný potah. Mezi další nepostradatelné pomůcky patří soustružené paličky z tvrdého dřeva a kovové špendlíky. Zatímco technologie výroby paličkované krajky je po staletí neměnná, krajka samotná procházela a prochází vývojem podle dobového vkusu a módy.

České tradice a UNESCO

Na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO) byly zatím zapsány z České republiky tyto statky: Slovácký verbuňk (2005), Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010 – přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty), Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011), Slovenské a české loutkářství (2016 – společná nominace Slovesné republiky a České republiky), Modrotisk (2018 – společná nominace České republiky, Maďarska, Německa, Rakouska a Slovenské republiky)..