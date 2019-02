Královéhradecko, Hořice - Hudebník Miroslav Vobořil stál za pořádáním šesti benefičních chrámových vánočních koncertů pro malou Vanesku, která trpí nemocí motýlích křídel.

Z charitativních koncertů pro Vanesku - koncert v Hořicích. | Foto: Aleš Vostřez

Na dobrovolném vstupném bylo celkem vybráno 54 003 korun. Tato částka bude předána začátkem ledna starostovi města Chlumce nad Cidlinou Miroslavu Uchytilovi.

V obci Konecchlumí přibylo do pokladničky 8860 korun, v Borovnici 5462 korun, městys Mlázovice podpořil sbírku částkou 3400 korun, v Chlumci nad Cidlinou to bylo 10 250 korun, v Sobčicích otevřeli své srdce dokořán, odsud doputovala částka nejvyšší, a to 14 021 korun, a v městě kamenné krásy Hořicích se podařilo získat 12 010 korun. Peníze jsou určeny na nákup obvazového materiálu a dalších zdravotních prostředků pro Vanesku.

„Děkujeme všem, kdo finančně přispěli nemocné Vanesce formou dobrovolného vstupného na našich koncertech. Pevně věříme, že se jednou najde lék, který dokáže pomoci nejen Vanesce, ale i dalším dětem, jež trpí touto nevyléčitelnou nemocí," uvedl Miroslav Vobořil.