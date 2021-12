„Prodejní vrchol podle mě byl tuto sobotu. To jsme prodali kolem 120 stromků napříč celou nabídkou – smrky, stříbrné smrky, borovice a různé druhy jedlí,“ říká Milan Soldán, který se prodeji vánočních stromků věnuje již 30 let. „Aktuálně jdou nejvíce na odbyt asi jedle. Je to trend posledních let. Museli jsme tomu přizpůsobit samozřejmě i nabídku,“ je si vědom, že poptávka zákazníků je pro prodejce směrodatná. Vloni jim zbylo asi sto smrků a sto borovic, protože neodhadli situaci. Ale ani těch dvě stě stromků nepřišlo vniveč, protože je spořádali k povánočním hodům daňci a mufloni z nedaleké obory. „Zájem byl hlavně o jedle. Letos jsme smrčky a borovice zredukovali právě na počty, jaké jsme prodali vloni.“

Stromky lidé nekupují na poslední chvíli

Navzdory vlně všeobecného zdražování se v Zálesí snaží držet zákaznicky vstřícných cen. „Letos jsme museli akorát podražit borovici, jinak u ostatních druhů máme čtyři roky ceny beze změn,“ říká hajný Soldán, který má na starosti městské lesy Hronov, Stárkov a Jívku. Dohromady obstarává kolem 700 hektarů lesa. Kromě smrčků z prořezu má v nabídce i stromky z plantáží, které jsou pěstované přímo na za vánočním účelem. „Pro mě Vánoce začínají už na začátku září, kdy v lesích obhlížím co kde je, co bude potřeba doobjednat. Kdybych si vzpomněl v půlce listopadu, že potřebuji nakoupit třeba jedle, tak to by bylo už pozdě,“ odkrývá strategii prodeje.

I když v prodeji bude pokračovat až do 23. prosince, tak má Milan Soldán za dlouhé roky vypozorované, že lidé neodkládají koupi stromku na poslední chvíli. „Víkend byl silný, zejména sobota, tenhle týden také vyvrcholí sobotou. Zákazníci stromky raději kupují dřív, protože mají pocit, že mají větší možnost výběru. Neuvědomují si ale, že tu máme ještě hromady zásob, z nichž průběžně doplňujeme nabídku,“ říká hajný, který pro letošní Vánoce na zahradě průběžně zákazníkům nabídne kolem 800 až 900 stromků. „Když bude potřeba, tak mám možnosti ještě v lese dořezat.“

S prodejem stromků začal v roce 1990. “Po revoluci všichni zelináři z prodejem stromků končili, tak jsem se do toho pustil. Třeba 22. prosince jsme už neměli co prodávat, ale stále byl zájem. Tak jsem zajel do lesa a ořezal i to, co vypadalo, že nebude nikdo chtít a okamžitě se to prodalo – nikdo v okolí tehdy stromky neprodával,“ vzpomíná na rok 1990, a přidává ještě jednu retro vzpomínku na doby minulé. „Tenkrát se prodávalo tak, že stál chumel lidí prodejce vyzvedl stromek a kdo se o něj nejrychleji přihlásil, tak ho měl,“ vzpomíná s úsměvem.

Náročnost zákazníků stoupá

Za 30 let, co vánoční stromky prodává, vidí i změny návyků kupujících. „Rozhodně stoupla náročnost zákazníků. To, co bychom třeba před deseti lety prodali už nyní necháváme v lese – bylo by to zbytečné řezat,“ říká, že i v náročnosti si lidé vybírají podle různých parametrů. „Každý má jiný styl – někdo chce malý hustý stromek, jiný preferuje řidší a vysoký. Naší výhodou je, že toho tu máme vystaveného hodně, takže si může odnést hustou jedli, mezi jejíž větve se sotva strčí ruka a někdo chce kola větví mít na půl metru od sebe. Proto tu máme asi čtyři druhy jedlí z nichž si může každý vybrat podle svého.“