Jednou u největších událostí vinařova roku je tradiční zarážení hory, které se první říjnovou sobotu právě v Litoboři odehrálo. „Tento starý vinařský zvyk, který oznamoval dozrávání vína a zakazoval vstup na vinice, má svou dlouholetou tradici a byl kdysi největší událostí vinařova roku. Obřad měl především ochrannou funkci a zajišťoval, že se s vínem v jeho poslední fázi zrání nic nestane. Dnes mají pěstitelé jiné mechanismy, jak si poradit se zloději a škůdci. Ačkoliv se tato tradice na Moravě stále udržuje, většinou má formu divadelního představení,“ vysvětloval průvodce vinobraním Josef Vlček.

V tradici zarážení hory se pojilo hned několik ochranných prvků, které měly zajistit stoprocentní ochranu před zloději, špačky, škůdci a jinými trampotami. Nesmělo se nic podcenit. „Žádám tímto hotaře, aby připravili zarážení hory,“ vyzval aristokraticky oděný Josef Vlček ochránce vinice, kteří uchopili kmínek mladého stromu a jen pár metrů od obecní minivinice jej vsunuli do vykopané díry.

„Letošní vinařský rok byl z našeho pohledu poměrně dobrý. Výsledkem jsou nádherné žlutavé hrozny dobré kvality. Byly zdravé a chutné, i když neměly takovou cukernatost jako v loňském teplejším roce,“ říká největší litobořský pěstitel vína Jiří Pelikán, díky jehož vinici Pod Hromobitkou má Litoboř status vinařské obce. „Nejkratší řádek má pět hlav a nejdelší má 48 hlav,“ říká, že na nepravidelném tvaru vinice o ploše 2500 metrů čtverečných má vysazených 1250 hlav. Ve vinici pěstuje dvě odrůdy bílého (Merzling, Solaris) a dvě odrůdy červeného (Kofranka a Marlen) z nichž sklidil asi 1000 kilogramů hroznů.

V letošním roce ho zlobili nezvaní sběrači. „Problém máme s kosáky. Vždycky tam byly dvě rodinky, sezobaly čtyři řádky, které jsem jim každoročně nechával, ale letos jsem jich měl na vinici asi dvacet a sklidili kolem šesti řádků. Sedí tam celý dne a prostě jen žerou, žerou a žerou. Budu to muset začít řešit,“ je si vědom vinař, který je rád, že se nemusí potýkat s větším nebezpečím, které představují špačci. „Musím to zaklepat,“ ťukne třikrát kloubky prstů do dřevěného rámu okna, „ale až na jednu výjimku v roce 2016, kdy po nich na třech řádcích nezůstalo vůbec nic, nám špačci neškodí,“ říká Pelikán, a vysvětluje, že v tomto případě je nadmořská výška vinice zhruba 400 metrů nad mořem výhodou. „Když hrozny dozrávají a nabírají cukr, tak se špačkové začínají houfovat a odlétají za teplem. Doufám, že to tak bude i v příštích letech a žádné větší škody nám nebudou dělat,“ věří majitel vinice, který vyloženého favorita mezi pěstovanými druhy nemá – důležité pro něj je, aby je nemusel ošetřovat chemickým postřikem. „Každá odrůda, která je rezistentní a nemusí být za rok ani jednou postříkaná, tak je super,“ říká, ale pak přece jen vyzdvihne odrůdu Solaris. „Je úžasný v tom, že i když má ještě teprve zelené kuličky, tak si vytváří cukr. Taková odrůda je v našich podmínkách ideální,“ vysvětluje, proč dosazuje vinice právě Solarisem. „S cukernatostí tu zápasíme pořád. Kyselinek máme habaděj - to bychom mohli Moravákům posílat, ale cukr nám chybí.“

Tradičního vinobraní se zúčastnil i další místní pěstitel vína Josef Borůvka, který má 65 hlav - převážně solarisu. Tomu podle jeho slov udělali největší paseku vosy. „Vosa napíchne bobuli a ta do rána vyteče. Pak jsme to tedy otrhali, ale vína moc není,“ říká, a počítá s tím, že do budoucna bude muset celou vinici proti černožlutému hmyzu pečlivěji zasíťovat.

Statusem vinařské obec se může pyšnit ta, v jejímž katastru se nachází jedna nebo více viničních tratí. Jde o základní jednotku rozdělení území, na kterém je schváleno pěstování vinné révy. V Královéhradeckém kraji jsou pouze dvě takové obce. Tou druhou je ještě Kuks díky tamní viniční trati Nad zámkem.

Jiří Řezník