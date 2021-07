Velmi silné bouřky čekají meteorologové od úterního večera na většině míst republiky, Královéhradecký kraj nevyjímaje. Po přívalových deštích se mohou rozvodnit řeky. Očekávat se dají také škody na majetku či výpadky v energetice, stojí ve výstražné zprávě, kterou vydal v úterý dopoledne Český hydrometeorologický ústav.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Výstraha pro celý Královéhradecký kraj platí od úterních 18 hodin do středeční čtvrté hodiny ranní. Očekává se výskyt velmi silných bouřek, ve kterých se může lokálně vyskytnout přívalový déšť s úhrny kolem 50 milimetrů, nárazy větru kolem 90 km/h a kroupy. Meteorologové proto doporučují zabezpečit okna, dveře, skleníky nebo volně položené předměty. Lidé by také neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce by měli snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Pro celý hradecký kraj platí od 18. hodiny ještě další výstraha, která se týká možného rozvodnění řek. Takzvaná povodňová bdělost je vyhlášena až do zítřejšího poledne. Nejvyšší vzestupy a rozvodnění budou podle meteorologů na menších tocích a na svažitých terénech, kde hladiny mohou krátkodobě vystoupat na druhý, eventuálně i třetí stupeň povodňové aktivity.