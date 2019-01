Královéhradecko, Rychnovsko - Ani po dokončení oprav povrchu silnice I/11 v Česticích si řidiči neoddychnou.

Oprava povrchu komunikace I/11 u Třebechovic pod Orebem. | Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Ještě před koncem roku se chystá oprava silničního povrchu komunikace I/11 u Doudleb a Týniště. Práce na těchto dvou úsecích jsou druhou etapou oprav na tomto hlavním tahu. První etapa, do které patří opravy úseků Čestice a Třebechovice, má být dokončena právě v sobotu.

Kyvadlově řízený provoz v jednom jízdním pruhu přidělává vrásky na čele většině řidičů, kteří zmiňovanými úseky projíždějí. Vytvářejí se kilometrové kolony, zdržení může být až okolo jedné hodiny.

Hned od neděle by podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) měl stejný osud potkat i ty, kteří budou cestovat mezi Vamberkem a Doudlebami. Omezen by měl být i průjezd okolo Týniště nad Orlicí.

Starosta Doudleb nad Orlicí Jiří Kaplan ale úplnou jistotu v plánovaných termínech nevidí. Deníku řekl: „Nemám žádné informace ze strany ŘSD, zda práce zítra opravdu začnou, případně jaká opatření budou v nejbližších dnech přijata."

Podle Kaplana se musíme nechat překvapit, jestli se v pátek na úseku mezi kruhovým objezdem u Vamberka a Doudlebami objeví semafory nebo tam nastoupí pracovníci pověření řízením dopravy.

Omezení přístupu do doudlebského zámku vlivem prací vnímá jeho správce Petr Dujka. „Lituji řidiče, kteří se tu zdrží v dlouhých frontách. Postihne to i ty, kteří se vydají na doudlebské farmářské trhy. Oceňuji alespoň, že se oprava silnice uskuteční mimo hlavní sezonu," sdělil Deníku.

V každodenních internetových debatách o průjezdnosti Čestic se objevily i pochybnosti, zda právě tah I/11 opravu potřeboval. Mnohým diskutujícím zde totiž silniční povrch nepřipadal výrazně zničený.

I starosta Doudleb nad Orlicí Jiří Kaplan ví o mnoha jiných cestách, které by opravu potřebovaly jako sůl. „Rozbité silnice druhé a třetí třídy mají jiného vlastníka než opravovaná I/11. Možná by bylo ku prospěchu věci, kdyby existoval orgán, který by plánování oprav napříč kategoriemi silnic korigoval," uvažuje Kaplan. Rychle ale dodává, že jemu samotnému pravomoc tyto záležitosti posuzovat nepřísluší.

Na další spekulace, že se ŘSD pouze snaží dočerpat dotace, zareagovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová: „Jedná se o opravy vyvolané stavebně-technickým stavem vozovky, nejde o dočerpání dotací. Oprava je hrazena z národních zdrojů určených na opravu a údržbu silnic, nikoli z EU."

Tak jde čas na komunikaci I/11

18. 8. 2016 bylo vyvěšeno zadání na opravu 4 úseků silnice I/11 - Třebechovice, Týniště n. O., Čestice, Doudleby n. O.

29. 9. 2016 vítěz veřejné soutěže žádal o povolení uzavírky

14. 10. 2016 bylo vydáno schválení uzavírky královéhradeckým krajským úřadem

17. 10. - 10. 11. 2016 práce první etapy opravy povrchu vozovky - Čestice (úsek 290 metrů) a Třebechovice (830 metrů)

11. 11. - 16. 12. 2016 druhá etapa v úsecích Doudleby (350 metrů) a Týniště (800 metrů)