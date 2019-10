/FOTOGALERIE/ Rozhledna na vrchu Žaltman v Jestřebích horách jde po 52 letech k zemi. Po víkendu tam po ní zůstanou jen vytlačené stopy do země. V pátek ráno ji začali demontovat nadšenci z Červeného Kostelce, díky kterým neskončí ve šrotu. Demolici provádějí zdarma. Stará rozhledna na oplátku zůstane v jejich vlastnictví. Obec Malé Svatoňovice postaví příští rok na původním místě novou a vyšší rozhlednu.

Bourání rozhledny Žaltman v Jestřebích horách. | Video: Deník/Jan Braun

Šest chlapíků se pustilo v pátek ráno do rozebírání deset metrů vysoké rozhledny Žaltman. Za husté mlhy a typicky podzimního, sychravého počasí začala parta pod vedením Martina Marka z Červeného Kostelce demontovat nejprve jednotlivé části na vrcholu. Nejdříve odstranili ploty na vyhlídkové plošině. Rozřezali je a jednotlivé díly spustili uchycené na horolezeckém laně dolů ke vstupu na rozhlednu. „Tady jsme si udělali lanovku, po které budeme spouštět jednotlivé díly do údolí, kde je přesuneme do kontejneru a odvezeme,“ popisuje Martin Marek.