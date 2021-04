Zesnulý legendární Pardubák Krychlič (Václav Kulhánek) obsadil hlavní roli zahradníka v klipu pardubické skupiny Dukla Vozovna k písni Květina, který kapela vydala před šesti lety, v dubnu 2015 v rámci jejich nového alba Sen nezbedného punka.

Krychlič, ikona Pardubic | Foto: Tomáš Kubelka

„S natáčením ihned souhlasil, moc se těšil a své role se ujal znamenitě, vyloženě byl ve svém živlu. Hodně ho to bavilo. Je to nepochopitelné, ale pan Kulhánek má opravdu energie na rozdávání, a to mu je přes sedmdesát let,“ řekl tehdy pro server www.play.cz Tomáš Pavlíček, který se ujal režie.