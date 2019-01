Východní Čechy - Jak správně uplést vánočku? Deník vám poradí. Podívejte se, jak se plete ze šesti i z devíti pramenů. Recet na přípravu poskytla chrudimská Integrovaná střední škola.

Vánočka neodmyslitelně patří k Vánocům. Dříve se jich v každé domácnosti peklo hned několik. Hospodyně měla zadělávat na těsto v bílé zástěře a nesměla mluvit. Bylo zvykem zapékat do těsta minci. Pokud se vám podaří ji při krájení vánočky objevit, vaše finanční záležitosti v příštím roce budou výrazně lepší. Vánočka, která vyšla z trouby připálená nebo natržená, věštila v příštím roce neúspěch a nezdar. Pamatujte také na to, že vánočku byste neměli jíst sami - kousek patří do ohně a kousek do studny, jinak se vašemu domu vyhne štěstí.

Vánočka

Potřebujeme:

300 ml mléka

120 g cukru

60 g másla + 60 g sádla pozvolna rozpustíme

3-4 žloutky (bílky schováme a potřeme jimi vánočku, než ji dáme péct)

citrónová kůra

špetka soli

2 vanilkové cukry

250 gramů hladké mouky

250 gramů polohrubé mouky

tři čtvrtě kostičky droždí

mandle (na ozdobu)

rozinky namočené v rumu (lze použít i kandované ovoce, ořechy apod. podle chuti)

Postup

Z mléka, droždí a trochy cukru si připravíme kvásek, který potom smícháme se zbylými přísadami a vypracujeme těsto, které necháme v teple nakynout.

Poté z něj vytvoříme bochánky – na vánočku ze šesti pramenů je třeba šest stejných bochánků, z devíti sedm stejných a dva menší bochánky na vrchní část.

Bochánky opět necháme trochu nakynout a pak z nich vyválíme stejně dlouhé prameny, které spleteme podle návodu. Upletenou vánočku potřeme rozšlehanými bílky a poklademe mandlemi (lze použít i mandlové lupínky nebo mleté ořechy). Necháme mírně nakynout a poté upečeme. Upečenou vánočku můžeme potřít rozpuštěným máslem, posypat cukrem a můžeme podávat.