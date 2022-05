Právě tyto dva jezy blízko u sebe patří k těm nejnebezpečnějším v kraji. Nebezpečně svůdný je zejména ten, kde měla šílená Viktorka hodit své dítě do řeky Úpy, pak sem chodila zpívat ukolébavky. Hasiči tu však nebyli kvůli historii, ale prošli odbornou přípravou, jak si se záchranou tonoucího z divoké vody pod jezem umět poradit. "Jezy jsou pro vodáky, a především ty méně zkušené, zrádné. A to hlavně v období před létem, kdy je více vody," připomněla Martina Götzová.

Záchranáři si při výcviku vyzkoušeli vybudování tzv. tyrolského traverzu pro raftový člun, který hasiči používají k záchraně osob z vody. Když na sebe vzali roli "plaváčků" tak si pod přísným dozorem instruktorů vyzkoušeli na vlastní kůži, jakou má vodní válec sílu a umí být pod jezem nebezpečný.

Zrádnost Viktorčina splavu spočívá v jeho proměnlivosti. "Při normální vodě je to pohodový jez, ale stačí jen pár centimetrů navíc a pod jezem se udělá nebezpečný válec, který se pokusí každou loď stočit bokem a pak utočit k smrti. Důrazně doporučuji důkladně před splutím prohlédnout a rozmyslet, co je v mých silách a jestli to zrovna dnes stojí za to. Spousta vodáků řekne, že je to hračka, ale spousta vodáků a hlavně takyvodáků se tam už topilo," okomentoval parabolický jez u Starého bělidla vodák Oldřich Morávek.

I když v letech 2011 až 2013 si jezy na Úpě vyžádaly lidské životy, tak poslední roky je klidněji. "Asi před třemi roky se tam někdo topil, ale to dopadlo dobře. Musím to zaklepat, ale poslední dva roky byl relativně klid," říká vedoucí policejního oddělení v České Skalici Zbyněk Richter.

Říkov patří mladým, děti do 14 let tvoří téměř čtvrtinu obyvatel obce

V červenci 2012 na jezu v Ratibořicích vyhráli dva mladí vodáci boj o život jen díky pomoci českoskalických policistů, kteří je vyčerpané vytáhli na laně. Dva šestadvacetiletí mladíci se chtěli jen blíže podívat k jezu, avšak zajeli až příliš blízko. Spodní proud je vtáhl přímo doprostřed peřejí. Všechny pokusy uniknout živlu byly marné. Nic nezmohly ani snahy dalších vodáků na břehu o záchranu. Policisté po příjezdu na místo neváhali ani vteřinu - svázali své lano s lanem vodáků a na konec připevnili pet-láhev s vodou, aby se lano lépe házelo. Pak jej hodili uvězněným vodákům. „Měli obrovskou kliku, byli přímo uprostřed splavu v největší peřeji, a ta je nechtěla pustit. Stačilo málo, chybný pohyb, převrátili by se a asi by je to už nevyplavilo," řekl tehdy zasahující policista Jiří Meixner.

Jiné případy ale dobrý konec neměly. O rok dříve (5. srpna 2011) doplatil na koupání v blízkosti jezu ve Zliči mladý muž, kterého vtáhl vodní válec pod hladinu. Na břeh ho dostal policista, ale i přes provedenou resuscitaci se muže nepodařilo zachránit. Shodou okolností byl zasahujícím policistou stejný muž, který pomáhal o rok později u výše popsaného případu. V roce 2012 Povodí Labe umístilo na místo výstražnou ceduli "Pozor jez", v roce 2015 házecí podkovu a informační cedule, výstupní žebříky i sklopné kruhy pro HZS.

Tragicky skončil i pokus o splutí Viktorčina splavu pro manželskou dvojici na nafukovací kánoi. Vysoký válec loď obrátil a oba vodáci vypadli do vody. Ženu na háčku válec vyplivnul poměrně rychle a bez zdravotních následků. Muže na kormidle však strhl proud pod jez, kde zůstal pod hladinou několik minut. I když se ho podařilo ostatním lidem vytáhnout a profesionální záchranáři ho oživili, tak později v nemocnici skonal.