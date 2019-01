Královéhradecko, Trutnov /VIDEO/ - Ředitelství silnic a dálnic představilo podobu dálnice z Trutnova na polské hranice.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Součástí nejdražšího úseku dálnice, který má podle odhadů odborníků vyrůst už do roku 2023, bude třináct více než stometrových mostů, dva tunely a tři mimoúrovňové křižovatky. Dvacetikilometrový úsek má stát podle odhadů až 15 miliard korun. „Bude to nejdražší část dálnice v České republice. Procházet totiž bude složitým členitým terénem,“ přiznal v minulém týdnu na veřejné besedě Ivan Adamec, starosta Trutnova a poslanec České republiky. „Pro region je to významná stavba, šance na rozvoj a propojení s okolním světem. Přinese nám pohodlné propojení na západ, ale také cestu na východ. Právě tam jsou atraktivní trhy, které se budou rozvíjet,“ myslí si Adamec.