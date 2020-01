Časy se mění. Po revoluci a konci slavné hornické epochy lidé ze Žacléře utíkali. Ceny bytů hluboko klesaly, protože přestěhovat se do pohraničí nikdo nechtěl. V ošklivém městě to vypadalo jako při procházce strašidelným domem hrůzy. V poslední době se karta obrací. Město registruje zájem o pozemky, byty, nemovitosti. Ceny bytů stoupají. Chalupu si nyní v Žacléři dokonce pořídil kapitán fotbalové reprezentace a hráč Herthy Berlín Vladimír Darida, Fotbalista roku 2017.

„Řada lidí má stále představu, že Žacléř je pořád zaostalé hornické město. Tak už to úplně není,“ říká starosta města Aleš Vaníček. „Rezervy máme veliké, ale pokud budeme mít nové silnice a dokážeme přestavět náměstí, bude situace zase vypadat jinak,“ dodává.

Kraj loni opravil dezolátní silnici, procházející městem, letos budou následovat opravy na příjezdu do města z obou směrů, od Prkenného Dolu a Královce, v další etapě i ze Stachelbergu. Rekonstrukce náměstí bude probíhat v letošním roce.

Zájem o starší budovy

Radnici se podařilo prodat větší bytový dům nad městským úřadem, který nebyl úplně v optimálním technickém stavu. Nový majitel z východních Čech ho chce přestavět na apartmánové bydlení. Městu se povedla prodat také třetina hornického domu vedle městského úřadu, jenž zůstával dlouho prázdný. Jedná také o prodeji dalšího domu u hlavní silnice, který je v majetku města.

„Existuje zájem o starší budovy, o kterých jsme si mysleli, že jsou neprodejné. Jsou to lidé z kraje, kteří mají s objekty podnikatelské záměry. I jednotlivci tady shánějí pozemky, kupují byty. Ceny bytů v Žacléři stoupají,“ popisuje situaci starosta.

„Když prodáme staré domy, na jejichž rekonstrukci město nemá peníze, je to samozřejmě obrovské plus. Za hlavní benefit považuji, že se budovy opraví,“ vysvětluje.

Kdo dá nejvíc

Město registruje velký zájem o stavební pozemky, například v atraktivní lokalitě Pod Zahradami. Nechává proto projektovat další vhodná místa. Peníze, získané za prodej pozemků, investuje do infrastruktury v těchto lokalitách.

Jak při prodeji pozemků, tak bytů vedení města uvažuje nad stavem, aby se všechny neprodaly jen lidem odjinud na krátkodobé bydlení, ale dostalo se i na místní. Uvítalo by, aby do města přišli lidé na trvalé bydlení. „Byty se prodávají obálkovou metodou, tedy kdo dá nejvíc. Lidé z kraje tak většinou přeplatí místní. Pokud vstoupí do hry jen výše peněz, místní moc šancí nemají,“ uznává Aleš Vaníček.

„Najít řešení je ale dost složité, zjišťoval jsem situaci i v jiných městech. Může to být z druhé strany diskriminační, pokud bychom někoho zvýhodnili,“ láme si hlavu.

Zvýšený zájem o pozemky a nemovitosti podle Vaníčka souvisí s nadprůměrnou návštěvností Krkonoš. „Lidé jedou na hory proto, aby si odpočinuli, ne kvůli tomu, aby se proplétali mezi tisíce lidmi jako na Václaváku,“ říká.

Hlavní horská střediska jsou přeplněná, tam se nové parcely a místa pro bydlení hledají složitě a ceny jsou extrémně vyšponované. Žacléř je dostupnou alternativou v nesrovnatelně klidnějším prostředí Rýchor, kde nechybí sjezdovky, běžkařské trasy, cyklostezky. „Okolí a přírodu máme pěknou. Potřebujeme zapracovat na vizuálním vzhledu města, službách a dalších věcech,“ uvědomuje si starosta Žacléře.