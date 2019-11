Klub železničních cestovatelů Podtrosecký rychlík požádal Jičín o podporu provozu výletního vlaku ve výši 75 tisíc korun. Zastupitelé požadavek zamítli.

Podtrosecký rychlík jezdí z Prahy do oblasti Českého ráje a Prachovských skal, do města Jičína a zpět každou sobotu, neděli a ve státní svátky od 30. března do 28. října.