Východní Čechy, Špindlerův Mlýn - Slováci se topí v euforii a proměnili Krkonoše ve slovenský ráj. Petra Vlhová vyhrála obří slalom ve Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně. „Jsem opravdu šťastná, že se mi podařilo vyhrát. Přeci jen, je to tady specifické prostředí, jsme blízké země,“ radovala se slovenská hrdinka. V sobotu se jede ve vyprodaném Špindlu slalom.

Fanoušci slaví, místo Labe dnes poteče Špindlem borovička. „Doufám, že Špindl jen tak nezapomene, že jsme tady dneska byli. Vždyť jsme bratři,“ slavil Jozef Vilk, který dorazil do Krkonoš vlakem z východního Slovenska, Staré Ľubovně. „Je to neskutečné, co se tady děje, užíváme si to na sto procent. Cesta byla dlouhá a namáhavá, ale vyplatilo se. Vezli jsme borovičku, slivovičku a ještě máme něco v zásobě,“ culil se.