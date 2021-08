S výjimkou loňska trápilo v posledních letech vodáky nejen na východě Čech abnormální sucho. To letos byla dlouho situace opačná. Po sérii silných bouřek, které se prohnaly Královéhradeckým krajem, mohla být v minulých týdnech rozvodněná Orlice pro začátečníky až příliš velkým soustem.

"Bouřky nám trochu zkomplikovaly sezónu. Dva nebo tři týdny zpátky jsme nedoporučovali na vodu vůbec vyjíždět," přiznává Lucie Skalická z půjčovny Rampa sport v Týništi nad Orlicí. Na vodě však platí, že situace se může velmi rychle změnit. A to se stalo i s letošní vodáckou sezonou na Orlici. Podmínky na ní jsou teď už více než týden naprosto ideální.

Ideální podmínky

A vodáci jich hojně využívají. "Jeli jsme Orlici i loni v létě a to bylo vody ještě víc. Neřekl bych, že ten současný stav by byl nějak nebezpečný pro kohokoliv, kdo se na vodě chová zodpovědně," vypráví v Týništi před nástupem do kanoe Petr Kovář, který se na řeku vydal s několika kamarády. Podobných skupinek startovalo v sobotu ze stejného místa několik desítek. Zvýšený zájem vodáků hlásí půjčovny lodí na Divoké Orlici v Kostelci nad Orlicí i právě v Týništi, kde se Divoká a Tichá Orlice slévají do jedné řeky.

„Teď opravdu panují naprosto skvělé podmínky. Na sjezd doporučujeme takřka všechny trasy jak na Tiché, tak na Divoké Orlici. Tento víkend máme dokonce vyprodáno a rezervace jsou zaplněné na tři týdny dopředu," pochvaluje si aktuální stav provozní populární týnišťské půjčovny Lucie Skalická. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu už klesla vodní hladina na Orlici na úroveň, která se přibližuje dlouholetému průměru. Sucho, kvůli kterému by na vodáky čekalo poponášení lodí, ale rozhodně zatím nehrozí.

Jediné místo, kterému by se měli méně zkušení vodáci na Orlici vyhnout, je úsek od Chocně po Čermnou nad Orlicí. Tam ještě hasiči s vodohospodáři nestačili odklidit všechny spadané větvě a stromy. Naopak velmi příjemnou letošní novinkou je pro vodáky obnova původního ramene Jordán, které přispělo k prodloužení délky toku. Umělé koryto, které vzniklo na konci 80. let minulého století a Jordán tehdy nahradilo, naopak stavbaři zasypali. Státní podnik Povodí Labe zaplatil za tuto revitalizaci asi 18 milionů korun. „Na sjezd je také výborné nově otevřené rameno řeky Orlice Jordán, díky kterému se řeka prodloužila o několik set metrů. Je to obrovský zážitek hlavně pro nováčky a děti,“ přitakává Skalická.

Orlice, která je jednoznačně nejoblíbenější destinací pro vodáky v celém kraji, nabízí mnoho tras v délce od 14 do 93 kilometrů. Velká část z nich končí na okraji krajského města v hradeckých Svinarech. "Jsme na vodě s rodinou poprvé. Moc jsme si to užili a i děti to v pohodě zvládly," vypráví při výstupu ve Svinarech pětačtyřicetiletý Lukáš, který se vydal na vodu se svými dvěma syny. Kromě Orlice se dá v Královéhradeckém kraji sjíždět také například Úpa, Metuje nebo Cidlina.