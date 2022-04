"Jsem sice hlavní protagonista, ale bytostně mi vadí, když o mně někdo tvrdí, že jsem filmová hvězda a vyzdvihuje mě. To mi překáží. Film je o lidech, kteří tam se mnou byli, nejen o mně. Byla to kolektivní záležitost. Velmi si vážím lidí, kteří se mnou v Černobylu byli a jejich podpory. Hodně mi pomohli," zdůraznil Jan Dušek, který trpí roztroušenou sklerózou a žije v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Tam se starají jako jediné lůžkové zařízení v Česku o nemocné roztroušenou sklerózou.

"Film má poukázat na život s roztroušenou sklerózou a na to, že vozíkem život nekončí," připomněl Petr Hirsch, producent filmu a organizátor výpravy na Ukrajinu. V roce 2017 vznikl film Camino na kolečkách o 634 km dlouhé Svatojakubské cestě na vozíku do Santiaga de Compostela, loni vyrazil štáb do Černobylu.

"Měli by tam jezdit především ti lidé, kteří si myslí, že jsou na tom v životě špatně. Je jedno z jakéhokoliv důvodu, ať již finančního, sociálního nebo jiného. Aby otevřeli oči a viděli důsledky katastrofy. Třeba by si to pak srovnali v hlavě a přestali by plakat nad nesmysly," řekl Jan Dušek.

Podniknout výpravu do Černobylu bylo výhradně jeho přání. "Mám z toho příjemný pocit, naplnilo mě to. Celkově to bylo příjemné celých 14 dní. Viděl jsem, jak se tam probouzí příroda, jak ožívá z popela. To jsem chtěl zažít a zjistit, jak to tam vypadá. Viděl jsem například kořeny stromů, které prorůstaly asfaltem. Síla přírody byla patrná na každém koutku," přiblížil jednačtyřicetiletý vozíčkář svoje postřehy.

"Každý den byl náročný, dostat Honzu na nějaké místo vyžaduje úsilí několika lidí. Pokus o zdolání nejvyšší ukrajinské hory Goverla, který se nezdařil, byl mimořádně těžký. Přesto jsem měl pocit, že ho to s každým dnem spíše nabíjelo a získával na síle," dodal Hirsch.

Po sobotní předpremiéře v kině Svět ve Dvoře Králové nad Labem mohli první diváci vidět film v úterý 23 minut po půlnoci v pražském kině Bio Oko. Dokument měl premiéru nejen v den, ale i v přesný čas výbuchu 4. reaktoru Černobylské elektrárny. Slovem ho provází herec Jan Šťastný. "Záměrem nebylo točit jen Honzu a Černobyl, ale vytvořit dokument, který netradičním způsobem představí roztroušenou sklerózu a ukáže také prostředí, ve kterém Honza žije a kde se o něj starají," vysvětlil organizátor Petr Hirsch, producent filmu a organizátor výpravy na Ukrajinu.

Polovina výtěžku poputuje na pomoc Ukrajině, druhá polovina lidem s roztroušenou sklerózou na projekt domovenka.cz na podporu Domova svatého Josefa v Žirči. Sbírka na Domovenky vyvrcholí 30. května na Mezinárodní den roztroušené sklerózy. Domovenka je symbolický poukaz v hodnotě 290 Kč na jednu hodinu cvičení pro jednoho nemocného s roztroušenou sklerózou. Propojuje nemocné s těmi, kteří jim mohou pomoci. Sbírku na Domovenky bude provázet distribuce filmu Černobyl na kolečkách do kin v Česku a na Slovensku.

"Díky Domovence poskytnou specialisté Domova sv. Josefa odbornou péči v oblasti rehabilitace, léčby ran i psychoterapie. Uděláme vše pro to, abychom Honzovi pomohli k větší soběstačnosti. A nejen jemu! Všem vážně nemocným roztroušenou sklerózou," uvedl Dominik Melichar, vedoucí Domova sv. Josefa v Žirči.

