Projekt výstavby krytého aquacentra i situaci s výskytem parazitů v rybníku, který měl získat oficiální statut přírodního koupaliště, řeší radnice ve Vrchlabí. U bazénu se věnuje přípravě dokumentace ke stavebnímu povolení, u otevřené vodní plochy si láme hlavu s tím, jak z něj vypudit cerkárie, parazitující na vodních plžích.

Do Kačáku investovalo přes deset milionů korun, přesto se tam po dokončení úprav loni v červnu dalo koupat jen krátce. Než lidé zjistili, že mají z vody vyrážku. Ačkoliv byla voda v rybníku nově napuštěná, odborná expertíza potvrdila výskyt cerkárií, které se objevují v čisté vodě a přemnožily se v teplém počasí na více místech v republice.

„To bylo velice smutné, protože jsme areál opravili a odbahnili, vodu měli čistou, ale právě v ní se začaly množit cerkárie, také v souvislosti s loňským počasím,“ poznamenal místostarosta Vrchlabí Alfred Plašil. „Situaci se věnujeme, stav chceme změnit k lepšímu, aby se v rybníku dalo koupat,“ ujistil starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Město si nechalo situaci zanalyzovat od odborníků, zabývajících se problematikou koupání v přírodních vodních plochách. Do rybníku nasazuje desítky ryb, které by si mohly poradit se zarůstající zelení a cerkáriemi. „Je to boj, protože musíme počkat, jak bude reagovat příroda. Nemůžeme použít drastickou metodu chemie. Necháme dělat ve vodě pravidelné odběry, které posoudí její kvalitu,“ upřesnil Alfred Plašil. „O to větší existuje důvod, proč stavět bazén,“ dodal.

Za jeho výstavbou v rekreačně sportovním areálu Vejsplachy jde Vrchlabí postupnými kroky. Teď se zabývá dokumentací ke stavebnímu povolení, na kterou naváže stavební povolení. Vedení města chce, aby před výběrem zhotovitele aquacentra rozhodlo zastupitelstvo, zda nákladnou výstavbu bude realizovat. Původní projekt počítal s částkou 130 milionů korun.

„Půjde o strategické rozhodnutí města, jak dále postupovat a za jakých podmínek. Nicméně stavba ohrožená není. Chceme racionálně a zodpovědně posoudit, jestli bude moudré se do tak velké investice pouštět, přestože jsme vložili do projektu hodně energie a peněz. Musíme si říct, jestli zvládneme výstavbu i následný provoz,“ vysvětlil starosta Vrchlabí Jan Sobotka.