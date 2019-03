Královéhradecko, Dvůr Králové nad Labem - Nové znění vyhlášky o nočním klidu, kterou schválili zastupitelé na březnovém jednání, stanoví výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu zkrácena nebo zrušena.

Organizátoři akcí měli možnost až do konce ledna zasílat své návrhy na úpravu termínů událostí, které by měly trvat déle než do 22 hodin.