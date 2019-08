Další vzácný objev učinili v Kopidlně. Nález tři metry hlubokého a deset metrů dlouhého příkopu svědčí o existenci slovanského hradiště, což je pro odborníky nové zjištění. Svědčí o tom, že Kopidlno bylo v raném středověku sídlem tehdejší elity.Při plánované rekonstrukci renesanční budovy pivovaru v areálu nejzachovalejšího hradu v Čechách, středověké Kosti, zkoumali archeologové dvě místnosti, které zely prázdnotou. Majitelé je nyní chtějí využít jako skladovací prostory.

„Kopeme ve východním traktu budovy sladovny a pivovaru hned za kasou,“ směruje nás archeolog Radek Novák z jičínského muzea k novému objevu.

Tady se pod navážkami z minulého století asi metr do hloubky podařilo odkrýt varnu původního renesančního a barokního pivovaru.

Archeologové sice neobjevili žádné nádoby na vaření a požívání pěnivého moku, ale odkryli například blok pánve, kde se pivo vařilo. Viditelné je topeniště, pískovcový fundament, který nesl mnohakubíkovou těžkou nádobu, tzv. vystírací káď, vidět je systém schodišť, koryto, kanál pro tekutý odpad a mnoho dalšího. V druhé místnosti archeologové našli stavební památky po bednárně, respektive umývárně na sudy.

Pivovar na hradě Kost byl založen v roce 1576 a po různých přestavbách fungoval až do druhé světové války.

„Varnu v její stavební podobě považujeme za vzácný nález,“ hodnotí Novák objev, který poodkrývá minulost daného místa.

Další objev v Kopidlně

Do výkopů se archeologové ponořili i v Kopidlně, kde se kompletně opravuje Jičínská ulice. Kvůli sanaci podloží silničáři pracují až v hloubce jeden a půl metru. Mezi nálezy byl nejzajímavější mohutný příkop o šířce přesahující deset metrů a hloubce tři metry,“ popisuje Radek Novák. Nalezené artefakty jako keramika, dřevěné uhlíky nebo rostlinné zbytky se předběžně datují do devátého až jedenáctého století po Kristu, takže do hradištního období.

Nálezy svědčí o tom, že Kopidlno bylo v raném středověku sídlem tehdejší elity.