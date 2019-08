Od od září se vrátí do zcela přebudované školní budovy, která navíc získala další patro. Pohledy z něj do okolní horské krajiny jsou k nezaplacení. Investice se vyšplhaly na více než 35 milionů korun.

Držím se instrukcí, které dostávám hned u vchodu: „Jděte nahoru do patra, mají tam poradu, řiďte se podle smíchu.“ Ten smích jsem slyšela až venku. Důvod k radosti v dobřanské Základní škole Trivium Plus skutečně mají. Září novotou a už za pár dní se sem po roční přestávce vrátí žáci, kteří se učili na dobřanském autokrosovém závodišti, ale i v náhradních prostorách v Bystrém. Mají se na co těšit. Zvlášť z nejvyššího, nově přistavěného patra se jim z oken prostorných učeben naskytne dech beroucí pohled na okolní kopce a krajinu.

„V nejvyšším patře vzniklo pět velkých tříd pro první stupeň. Některé budou odborně zaměřené, jedna bude jazyková, další bude zaměřená na přírodovědu. Všechny třídy prvního stupně jsou vybavené interaktivními tabulemi,“ upozorňuje ředitel školy Jan Grulich.

Prostornější jídelna a šatna

Dává přitom nahlédnout i do sborovny a menší učebny určené pro speciální pedagogiku.

A novotou září také učebny, sborovna, ředitelna a další místnosti o patro níže. V přízemí je pak prostorná jídelna a šatna. Ty dřívější byly podstatně menší. „Na závodišti to taky bylo dobré, ale nová škola je přece jen lepší a nebudeme už muset vyšlapávat každý den ten kopec,“ pochvaluje si jedna ze školaček.

Do prací ve škole a stěhování se zapojili zaměstnanci školy, ale pomoci přišli i rodiče, děti a další dobrovolníci. Do lavic tu od září zasedne 180 žáků, dost na obec, která má ještě o padesát obyvatel méně. „Stavba byla oficiálně předána 31. července, ale pracovalo se tu ještě na nějakých dodělávkách. I s projektovou dokumentací náklady dosáhly více než 35 milionů korun,“ říká Jan Grulich.

Kromě přislíbené dotace bylo však třeba zajistit další finance. „Ani jsem nečekal, že budeme muset shánět tolik peněz navíc. Nejdříve to vypadalo, že budeme potřebovat 3,5 milionu, pak 6,5 milionu, nakonec jsme museli sehnat navíc 10,5 milionu korun. To už se skoro podařilo, zbývá ještě 400 tisíc korun. Za každou získanou korunou je strašně práce. Ten rok byl naprosto vyčerpávající,“ přiznává Jan Grulich.

Peníze se podařilo nashromáždit díky dárcům, pomoci Královéhradeckého kraje, uspořádaným benefičním akcím, ale i nevšedním dražbám. Mezi ně patřila "milionová" dražba piana Republika z továrny Petrof. Pomocnou ruku nabídlo také město Dobřany v západních Čechách, které darovalo 400 tisíc korun a kde ředitel tamní základní umělecké školy uspořádal benefiční koncert. "Pan starosta Dobřan nám smlouvu dovezl na kole, jel k nám tři dny," dodává Jan Grulich.