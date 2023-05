/FOTO, VIDEO/ Kdysi se tady kuchtily pochoutky pro knížecí rodinu a její hosty, teď se tu budou vařit skvělé nápady, co všechno lze vytvořit z kostiček legendární stavebnice. Část bývalé kuchyně v přízemí zámku v Opočně zaplnila nová hravá výstava, která návštěvníky zavede do pozoruhodného světa nejen památek zhotovených z lega.

Památky z lega na zámku Opočno. Tato výstava je pro malé i velké. | Video: Deník/Jana Kotalová

Zmenšeninu koncertního křídla, kytaru, květiny, ale třeba i obraz nebo psací stroj - to všechno lze sestavit z drobných kostiček stavebnice lego. A nejen to. Přesvědčíte se sami. Tři místnosti v přízemí opočenského zámku se proměnily v hotový ráj všech milovníků lega, kteří tu najdou velký model antického divadla. Jen na něj bylo použito několik desítek tisíc kusů kostiček.

„Toto není nějaké konkrétní antické divadlo, stavitel se nechal inspirovat stavebními prvky typickými pro tu dobu. Je to zhruba rok práce. Vždycky tyto modely staví je jeden člověk. Jsou to lidé, kteří to mají jako svůj koníček, ale jsou to jinak profesionální stavitelé, protože jejich modely odpovídají vizuální představě a musí vydržet i staticky kvůli převozům,“ prozrazuje Jana Slováková, manažerka z největšího českého lego světa Czech Repubrick, který výstavu pořádá.

Do Opočna zavítala vůbec poprvé a k vidění tu je od poslední dubnové soboty až do 3. září.

"Máme velkou trvalou výstavu v Lipně nad Vltavou, která se rozkládá na ploše asi 1600 metrů čtverečních. Máme tam hlavně velké modely hradů a zámků a různé tematické věci a kromě toho děláme putovní herní výstavy, kde děti mají lego hernu a k tomu představujeme některé modely,“ vysvětluje Jana Slováková a o chvilku později přináší i plastický obraz opočenského arkádového nádvoří zámku.

Výstava bude bavit malé i dospělé. Kromě antického divadla uvidí na opočenské výstavě ještě další velký model, a sice zámku Červená Lhota. Hradům a zámkům je vyčleněna jedna z místností. V další narazí na poněkud neobvyklejší a méně známé exponáty z lega, přijdou si tady na své milovníci hudby i dalšího umění. Viděli jste už někdy z lega vytvořené mozaiky, květiny, hudební nástroje nebo psací stroj?

Přijeďte. Čekat tu na vás bude dokonce i opočenská bílá paní, zazděná Kateřina - jak jinak než z lega.

Herna, které vévodí velký model antického divadla, patří dětem, tady se mohou vydovádět v bazénku naplněném kostičkami lego, pobavit se duplo-bludištěm a nebo zkusit, jak jim to půjde ve stavitelské dílně věnované architektuře. Tady se mohou nechat vést vlastní fantazií i inspirací z materiálů o stavebních slozích, které tu naleznou.

„Během školního roku je výstava koncipovaná i pro školní skupiny,“ upozorňuje Jana Slováková a na závěr ukazuje ještě speciální pas, který děti na cestu výstavou dostanou. Budou do něj sbírat razítka, vyplní křížovku a nakonec se stanou občany kostičkové země. Kromě toho dostanou nálepku povolání, které by v lego zemi chtěly vykonávat.