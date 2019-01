Z obecné na Sorbonu

Královéhradecko, Jičín - Podivná škola. V lavicích sedí rodiče se svými dětmi. Mají připravená pera, co se musí namáčet do kalamáře, to pak o kaňky není nouze. Ví vůbec děti, co jsou kaňky? A oslovské lavice? Co znamená klečet na hrachu? Jak se používá ukazovátko jako rákoska?

Paní učitelka má parádní proužkovanou blůzu, leč je poněkud opjatá. Ale dětem všechno vysvětlí. Tedy i rodičům, když se přišly do té historické školy podívat. Nejdříve vyměnila obraz státníka, pak pověsila správnou vlajku. Československou. Poté vysvětlovala, ukazovala pomůcky. Ano, to byla škola před sto lety. Dnešek je neděle, osmadvacátého října 2018. Škola se jmenuje Café muzeum. Než se třída otevře, pije se tu káva. Pravda, trochu hrubě umletá, zato pravá zrnková. To byla tenkrát zvláštnost. Bábovka je správná nedělní. Ze školy rovnou na Sorbonu. To už bylo pro dospělé. Pan profesor Alain Soubigou byl „pravý". Bohemista ze slavné pařížské školy. Tam se mimo jiné zabývá rolí Francie při vzniku Československa. O tom píše knížky a po Evropě přednáší. Jednu přivezl ukázat. Co my víme o tom, jak republika vznikala hlavně v cizině. My jsme mu zase připomněli, že v Jičíně máme Denisovu ulici. Arnošt Denis byl francouzský historik, slovanským národům, čechům a Slovákům zejména přisuzoval velkou roli v budoucnu Evropy a dle toho konal. Mnoho zajímavého a pro nás neznámého, pověděl pan profesor. I všeliké historické omyly uvedl na pravou míru. O vztazích Beneše a Kramáře, o úloze Sokolů, o rotě Nazdar a další. Jest Alain Soubigou skvělý kantor. Nebojí se používat lidovou, dokonce i trochu vulgární mluvu. Kouzelná je jeho čeština. Když si nemohl vzpomenout na český výraz, posluchači napověděli. Tedy vlastně dialog. A slyšeli jsme pana Soubigou následné pondělí na ČT dvojce. V Taberyho dokumentu Dva muži v roce jedna. Ve stejném duchu komentoval účast Edvarda Beneše a Karla Kramáře na pařížské mírové konferenci v roce 19. Dobře se poslouchal pan profesor ze Sorbony. Leč dějiny jdou dál. Z Vojenského historického ústavu přijel pan doktor Prokop Tomek. Jeho přednáška měla věcný název: Problematika roku 1968. Historik Tomek byl stručný, věcný. Přivezl knížku, ve které s Ivo Pejčochem mapují invazi z hlediska obětí. Jmenuje Černá kniha sovětské okupace. Jiří Sajbt z turnovského muzea přijel s přednáškou Symbolika čísel, která je letos zvlášť aktuální. Závěr ponechala si domácí historička Hana Fajstauerová, se svými osmičkami. Navázala na výstavu ve vedlejší chodbě. Už dávno padla tma, káva vypita. Poslední vytrvalci rozcházeli se do sychravé noci. Na klopách měli přišpendleny trikolóry, které roznášely jičínské skautky a skauti.

Autor: Redakce