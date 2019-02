Nejstarší úpická stavební památka z poloviny 16. století je přístupná veřejnosti od července, kdy skončila nákladná rekonstrukce. Interiéry se od prvních dnů přizpůsobují momentální situaci. Etnografickou expozici hned po otevření doplnila výstava o památkách lidové architektury. Vánoční atmosféru předváděnou v prosinci a lednu nyní střídají obyčeje z konce zimy a blížícího se jara.

V soutěži o Dřevěnou stavbu roku

Úpická Dřevěnka se od pondělí uchází o přízeň v celostátní anketě Dřevěná stavba roku 2019, a to v kategorii Roubenky a sruby.

Podpořit ji svým hlasem můžete na internetové adrese www.drevoprozivot.cz

Aktuálně je poznat, že je čas masopustů. „Naším cílem je ukazovat, jak reálně kdysi život vypadal. Takže Dřevěnku přizpůsobujeme aktuální situaci. Tradice jako masopust, zabijačky či blížící se Velikonoce k tomu úplně vybízí,“ vysvětlila Jana Nešněrová, ředitelka Městského muzea a galerie Julie Winterové Mezerové.



Roubenka přitom přitahuje pozornost už zevnějškem - unikátním, z větší části původním vzhledem. Postavená je z nehraněného řeziva, dvacet metrů dlouhých a v průměru třicet centimetrů mohutných „kuláčů“. Uvnitř je plná zajímavostí. Například ve sklepě se dochovala část pivovodu, ale hospoda jako v letech 1735 až 1990 v obnovené Dřevěnce není. V přízemí je dnes místo ní přednáškový sál s kachlovými kamny.



V prvním patře se nachází historická kuchyň s ložnicí, kde dříve bydleli majitelé Dřevěnky. „Nábytek jako stůl, skříně a postel jsou z dvacátých let 20. století,“ upřesnila ředitelka muzea. Interiér je podle dobových zvyklostí vybílený vápnem. Součástí patra je i pokoj služky za pavlačí.



Syrovou realitu minulých dob ukazuje půda. Návštěvníci si ji chodí prohlížet v bundách a čepicích. Chladný prostor bez vytápění a izolace je krytý jen dřevěnými šindeli, okolo některých jsou mezery, takže je dokonce vidět na ulici. „Běžně lidé pro vycpávání velkých děr používali koudel nebo mech. Na půdě to ale pro ně kdysi nebylo zásadní, díry tam proto byly běžnou věcí. Takže nyní je na půdě zima, v létě tam naopak bude vedro,“ řekla Nešněrová.



Většina vystavených exponátů pochází ze sbírek muzea, původní vybavení Dřevěnky se totiž nedochovalo „Hodně věcí je z našich sbírek a pochází z regionu Jestřebích hor. Část je z darů, které nám lidé stále nabízejí,“ potvrdila ředitelka muzea.



Roubená stavba stojí v Úpici už od středověku, je nejstarší památkou ve městě a od roku 2010 je zapsanou Národně kulturní památkou. První zmínka o ní se objevuje ve stavebních knihách z roku 1559. „Původně budova sloužila jako hospodářská usedlost. V roce 1735 ji koupila obec a zřídila zde hospodu, která byla provozována do roku 1990 jako restaurace,“ uvedla Nešněrová. Krátce po svém prvním zvolení do funkce prezidenta republiky ji navštívil Václav Havel.



V horním patře Dřevěnky se bydlelo až do roku 2000. Město ji koupilo od soukromníka zpět do svého vlastnictví před jedenácti lety, ale brzy ji muselo kvůli havarijnímu stavu zavřít. Po desítkách let chátrání se ji povedlo za téměř dvacet milionů korun zrekonstruovat. Nyní ukazuje způsob života na malém městě ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století.



S nákladnou opravou radnici pomohly ze dvou třetin dotace od kraje a státu.