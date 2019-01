Královéhradecko, Pec pod Sněžkou - Českou Poštovnu, postavenou přímo na vrcholu nejvyšší české hory, zasypaly přívaly sněhu. Zaměstnancům trvalo několik hodin, než se vůbec prokopali ke vstupním dveřím. Pomáhají jim i dobrovolníci.

Ledové iglú obalené sněhem připomíná v těchto dnech nejvýše umístěná stavba v České republice. Navzdory mimořádně náročným podmínkám se k ní v pátek v průběhu dne vydalo padesát lidí. „Chodí tam buď lidi, kteří nevědí, co se děje, nebo ti, co to naopak ví a jsou na to dobře připraveni,“ říká provozní Poštovny Dalibor Blaha.



Vstup do místa, kde se dá občerstvit, poslat pohled s originálním razítkem a kochat se panoramaty z vyhlídkové terasy, odhrabávali zaměstnanci i první dobrovolník několik hodin. „Byla to taková hra najdi si svoje dveře,“ vykresluje situaci.



Aby se dostali dovnitř a v království ledu a sněhu vytvořili alespoň vstupní koridor ve vysokánských závějích, museli nejprve vyházet nespočet lopat sněhu, který úplně zatarasil služební vchod. „Prokopali jsme se k němu po hodině a půl. Další skoro tři hodiny jsme odhazovali sníh u vchodu pro veřejnost,“ popisuje náročnou šichtu, navíc v silném větru o rychlosti až 150 km/h, Dalibor Blaha. Jakmile se jim podařilo otevřít dveře pro veřejnost, čekal je další metr sněhu v předsíni, kam se také nahrnul.

Poštovna vyzvala dobrovolníky, aby pomohli s odklízením nadílky, která převlékla budovu na Sněžce do sněhového kabátu. Někteří už pomohli během týdne, například v pátek tam vyhazovali sníh Tomáš Řezníček z Lázní Bohdaneč nebo slečna Kateřina. Nejvíce se jich chystá přidat ruku k dílu o víkendu. „Na naši výzvu lidé reagovali. Pořád je toho dost, co dělat. Na vyhlídkové terase leží zhruba deset tun sněhu, Poštovnu obklopuje dalších pět až sedm tun,“ popisuje stav Dalibor Blaha.



Česká Poštovna už je v provozu. Pokud však nejezdí kvůli častému silnému větru lanovka na Sněžku v úseku od Růžové hory, jinak než na sněžnicích či skialpech se k ní stěží dostanete. „K výstupu na Sněžku je nutné mít opravdu dobré vybavení včetně lyžařských brýlí, rukavic, čepice nebo kukly, nabitého a zapnutého mobilu pro určování polohy a staženou aktivní aplikaci Záchranka,“ doporučuje provozní Poštovny a přidává vlastní zkušenost: „Především úsek od Růžohorek je hodně komplikovaný, viditelnost a orientaci v terénu navíc ztěžuje, že tyčové značení je zaváté sněhem. Když se k tomu přidá bílá tma, je to pořádný extrém.“



Ví, o čem mluví. Zažil to na vlastní kůži. Ačkoliv trasu na Sněžku důvěrně zná, ve čtvrtek při zpáteční cestě zabloudil společně s prvním dobrovolníkem Martinem necelý kilometr pod vrcholem. Ze svízelné situace je vysvobodila Horská služba Krkonoše. Horští záchranáři je navigovali a posléze našli podle aplikace Záchranka, kterou si ztracená dvojice stáhla do mobilu. Před tím se motali v bludném kruhu nad Obřím dolem. „Bílá tma a extrémní vrstva sněhu vykonaly své. Naštěstí komunikace s Horskou službou byla výborná,“ vyzdvihuje Dalibor Blaha zásadní pomoc horských záchranářů.

Česká Poštovna má otevřeno každý den od 10 do 16 hodin. „Pokud však nejezdí lanovka na Sněžku, zavíráme v 15 hodin, aby se personál stihl dostat za světla na stanici lanovky na Růžovou horu, odkud sjede do Pece pod Sněžkou,“ upřesňuje.



Jejich úsilí teď směřuje k příští sobotě 26. ledna, kdy na Sněžku vyrazí se zásobami pro Poštovnu šerpové. V rámci závodu každý vynese 30 kg nákladu nealkoholických nápojů. Na startu je povzbudí slovenský rekordman Vladimír Hižnay, který loni v srpnu vynesl na Sněžku historických 165,5 kg. V cíli by je měl čekat horolezec a král Himálaje Radek Jaroš, jenž v cestě za Korunou světa, dobytím nejvyšších vrcholů všech sedmi kontinentů světa, zdolal začátkem ledna nejvyšší horu Jižní Ameriky Aconcaguu.



HORSKÁ SLUŽBA OBNOVUJE TYČOVÉ ZNAČENÍ

Na hřebenech hor leží okolo dvou metrů sněhu. Nadále platí čtvrtý stupeň, tedy vysoké lavinové nebezpečí. Horská služba Krkonoše se snaží obnovit sněhem zaváté tyčové značení, podmínky na horách to však na několika místech neumožňují.



„Přesto, že tyčové značení podél cest sahá obvykle do výše asi tří metrů, na řadě míst je pod sněhem. Snažíme se ze všech sil tyče v takových místech obnovovat, ale jsou lokality, kde to vzhledem k aktuálnímu počasí, vyhlášenému lavinovému stupni 4 a vysoké vrstvě sněhu není okamžitě možné,“ uvedl Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.



Zároveň přidal varování, že některé turistické trasy jsou kvůli sněhu zcela neprůchodné. „Doporučujeme zcela se vyhnout cestě po hraně Labského dolu od mohyly Hanče a Vrbaty až k Labské boudě. Neprůchodnou trasu je možné obejít po silnici, na které nejsou tyče zaváté,“ upozornil turisty, běžkaře i skialpinisty Jirsa. Na několika místech podle něj popadaly stromy, hustě obalené těžkým sněhem, a leží přes cesty.