/FOTO/ Ceny za parkování v centru Náchoda se od 1. listopadu změní. Například na Masarykově náměstí či za radnicí už symbolických pět korun na hodinu stačit nebude.

Za parkování v centru Náchoda si řidiči trochu připlatí. | Foto: archiv města

Vedení města se hájí tím, že se ceník posledních pět let neměnil. Navíc zde řidiči často levně parkují celý den a je problém najít volné místo. „Naší snahou je především změna systému využití těchto ploch v centru města, který by vedl k větší obrátkovosti a možnosti zlepšení dostupnosti pro více klientů a návštěvníků, kteří do centra míří především proto, aby si vyřídili své záležitosti na úřadech a v bankách,“ vysvětlil starosta Jan Birke a dodal: „Parkování ve středu města by nemělo sloužit k trvalému celodennímu stání, na to jsou tyto plochy při stále se navyšujícím počtu vozidel příliš cenné.“