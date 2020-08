Za pašování drog do valdické věznice policisté obvinili celkem 15 osob, sedm z nich je z řad odsouzených, jedna osoba je vazebně stíhaná a a zbylých sedm obviněných jsou civilisté. Podle kriminalistů skupina patnácti obviněných osob pracovala organizovaně s cílem dopravit do valdické věznice zneužitelná léčiva i omamné a psychotropní látky a ty posléze distribuovat dalším odsouzeným.

Popis fotky: Vězení - Vězení, vazba, mříže - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Dvanácti osobám hrozí trest až do výše deseti let, třem osobám pak trest v maximální výši pět let.