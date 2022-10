V srpnu kraj zahájil stavbu první části obchvatu Dašic a nyní zahajuje budování obchvatu Rokytna a Býště

Propojka mezi dálnicí a místní silnicí bude měřit přes čtyři kilometry. Stavbaři ji vybudují v šířce 9,5 metru a řidiči po ní budou moci jezdit maximální rychlostí 90 kilometrů v hodině. Součástí stavby je také vybudování tří křižovatek.

O potřebě tohoto obchvatu se mluví pět let. Kraj navíc musel letos zaplatit více než 40 milionů korun za archeologický průzkum a zemní práce, což stavbu zdrželo. „Postavit obchvat, včetně přípravy, za pět nebo šest let je poměrně heroický výkon,“ poznamenal ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

400 aut za hodinu

Místní nyní trápí nadměrná doprava i hluk. Mnozí řidiči využívají průtah obcí jako nejkratší trasu k napojení na dálnici, pro zdejší obyvatele je to ale to problém. „Pro nás je tato silnice velmi důležitá. Nám se stáhne doprava přes vesnici, což bude hodně znát,“ řekla k potřebě obchvatu starostka Rokytna Petra Vrbatová.

Trasa přeložky Rokytno - BýšťZdroj: Pardubický kraj

Místní po otevření nedaleké dálnice D35 trápí neukáznění šoféři. „Dálnice je úžasná věc, ale pro naše občany je nebezpečná. Po chodníku se nedá jít bezpečně, ta auta tudy nejezdí padesát kilometrů v hodině. Je to nebezpečné, děti nám ani nemohou přejít do školy,“ zdůraznila Vrbatová s tím, že obcí nyní projede i čtyři sta automobilů za hodinu.

V obci se v budoucnosti chtějí zaměřit i na opravu stávající komunikace, která je kvůli velké dopravní zátěži rozbitá. Navíc se chtějí obrátit na úřady, aby zakázaly průjezd nákladních aut. V neposlední řadě chtějí v Rokytnu bojovat za delší protihlukovou stěnu. „Našim občanům hodně vadí hluk z dálnice. Takže to řešíme s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ dodala Vrbatová.

Kraji chybí na přivaděče miliarda korun

Dálniční přivaděče jsou v Pardubickém kraji velkým tématem. Už v roce 2006 uzavřel kraj se státem memorandum o vzájemné spolupráci při jejich výstavbě. Díky tomu od něj kraj dostává každoročně příspěvek. Nyní hejtmanství jedná se státem o navýšení dotací. Obchvat Rokytna, který bude zároveň dálničním přivaděčem, je v krátkém čase po Dašicích už druhý v pořadí, jehož stavba byla zahájena.

„Jedná se o druhou zahájenou stavbu v krátkém čase. V srpnu jsme zahájili stavbu první části obchvatu Dašic a nyní zahajujeme budování obchvatu Rokytna a Býště, který napojí dálnici D35 na původní silnici I/35 mezi Holicemi a Hradcem Králové,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš.

„Děláme maximum pro to, abychom postupně stavěli jednotlivé dálniční přivaděče, což je obvykle starost státu. My jsme však na sebe tento nelehký úkol převzali a snažíme se s ním vypořádávat. Bez další finanční pomoci to však nebude dále reálné,“ dodal Kortyš, který také upozornil na nárůst cen stavebních prací.

Mapa přivaděčů pro D35 v Pardubickém kraji.Zdroj: ŘSD

Pomoc od státu není taková, jak by si hejtmanství přálo. Podle hejtmana Martina Netolického činí rozdíl mezi přislíbenou částkou od státu a stávající realitou přibližně jednu miliardu korun.

„Samozřejmě si i v kontextu stávající situace na trhu s elektrickou energií a plynem, což v tuto chvíli při vládou avizovaném zastropování znamená dopad do krajského rozpočtu přibližně 200 milionů korun, neumím představit, že bychom rozpočet kraje zatížili investicemi, které primárně nejsou záležitostí kraje, ale státu,“ upozornil Netolický.