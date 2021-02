Z Náchoda až do Kyjova: Fénix převezl devět pacientů najednou

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Je úterý večer a dvacet minut po dvacáté hodině přijíždí do Oblastní nemocnice Náchod blikající konvoj několika vozidel. Hlavní pozornost budí speciální skříňový nákladní vůz v barvách záchranky. Do útrob velkokapacitní sanitky Fénix bude v příštích minutách naloženo devět pacientů, kteří zamíří do nemocnice v jihomoravském Kyjově.

Převoz pacientů | Video: DENÍK/ Petr Vaňous

Přetížená Oblastní nemocnice Náchod (ONN) vyslala žádost o pomoc s umístěným některých pacientů v úterý dopoledne. „Po pondělí, kdy jsem k hospitalizaci přijali 22 pacientů, tak jsme již nebyli schopni zvládnout další příjem na našich lůžkách. V úterý v 7:50 koordinátor covidové péče primář Petr Štěpánek hlásil, že jsme kompletně naplněni,“ říká ředitel ONN Jan Mach, proč v úterý v 10 hodin při konferenčním hovoru s ostatními nemocnicemi žádal o transport pacientů. „Vzhledem k tomu, že v rámci kraje už nebyl přesun možný, tak bylo rozhodnuto, že dojde k transportu pacientů mimo region. Cílem se stal Jihomoravský kraj. Konkrétně dva pacienti zamířili do sv. Anny v Brně, čtyři do Boskovic a zbývajících devět do nemocnice v Kyjově,“ upřesňuje Jan Mach, kam pacienti zamířili. „Jedná se o pacienty, kteří jsou na standardních lůžkách, ale vyžadují kyslíkovou podporu.“ Zdroj: DENÍK/ Petr Vaňous Opravdu nebyla jiná možnost než poslat nemocné přes půl republiky? „V celém kraji velmi úzce spolupracuje hradecká fakultní nemocnice s ostatními nemocnicemi holdingu. A v tuto chvíli se na to musíme dívat tak, že nemocnice v našem kraji jsou na hraně svých kapacit,“ vysvětluje ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach, proč v úterý večer došlo k mimořádným transportním manévrům. „Potřebovali jsme ulevit náchodské nemocnici, abychom mohli přijímat další pacienty,“ říká Jan Mach a připomíná, že v nemocnici leží 30 pacientů, kteří jsou mimo náchodskou spádovou oblast – třeba z Královédvorska nebo Trutnovska. Krajské nemocnice jsou před kolapsem Přečíst článek › Situace v ONN směrem k zaměstnancům je taková, že k úternímu večeru bylo v pracovní neschopnosti zhruba 135 zaměstnanců, z toho 40 covid pozitivních. „Ta situace se v uplynulých dvou týdnech zlepšila zhruba o 30 procent,“ říká ředitel nemocnice, že před dvěma týdny bylo 165 zaměstnanců v neschopnosti, z toho 65 covid pozitivních. Kdo je Fénix?



Desetimetrové vozidlo značky Mercedes Benz Atego umožní přepravit až dvanáct pacientů na nosítkách nebo až tři na nemocničních lůžkách, a to včetně nezbytných přístrojů pro podporu životních funkcí pacientů. Při případné evakuaci z nemocnice je tak pacienta možné i s postelí naložit do vozu a v jiném zdravotnickém zařízení vyložit, aniž by bylo nutné s ním jinak hýbat. Díky své kapacitě a vybavení může Fénix sloužit jako evakuační vozidlo pro pacienty zdravotnických zařízení. Ve voze je možné poskytovat také kyslíkovou terapii většímu počtu osob.