Začít stavět se může už příští rok.

Královéhradecký hejtman Jiří Štěpán v pondělí podepsal smlouvu se zástupci společnosti, která stavbu vyprojektuje.

„Od vizí a vizualizací rozvoje rychnovské nemocnice se přesouváme k tomu konkrétnímu – k zajištění zpracování projektové dokumentace a k zajištění výkonu autorského dozoru v rámci projektu,“ uvádí hejtman.

Podle něj je modernizace nemocnice důležitá nejen pro průmyslovou zónu, kde pracuje 12 tisíc lidí, ale ještě zásadnější je pro celý okres, který je s 80 tisíci obyvateli druhým největším v kraji: „Nemocnice Rychnov skutečně potřebuje novou budovu, v okrese není žádná jiná nemocnice, která by té rychnovské mohla vypomáhat. Koncentrace do jednoho velkého pavilonu zároveň umožní snazší využití lůžkového fondu i lepší vlastní provoz.“

Jak záležitost pokročila, chce kraj v nejbližší době informovat i zástupce vlády. Zároveň bude dále jednat o 300milionové podpoře, kterou vláda přislíbila ve svém usnesení. „Nepotřebujeme ji nutně v jeden okamžik, můžeme ji mít rozloženou do několika let. Součástí modernizace je navíc i to, co chce ministerstvo zdravotnictví do budoucna, a tím je urgentní příjem v každém okrese,“ upozorňuje Jiří Štěpán.

Zbylou část nákladů nad 300 milionů korun by pak měl dodat kraj. Ještě před dvěma lety se přitom předpokládané náklady pohybovaly okolo 380 milionů korun, ty současné jsou už kolem 430 milionů korun.

Stavba i s parkovišti zabere asi tři roky

„Je to náš plán, abychom během konce roku 2019 či v první polovině roku 2020 měli projektovou dokumentaci a potom mohli začít stavět. Čím dřív to bude, tím to bude levnější z hlediska vývoje cen na trhu,“ vysvětluje hejtman, stavba samotná je rozplánovaná na dva až tři roky. „Nejde jen o stavbu pavilonu, ale i o doprovodnou infrastrukturu, musíme přistavit odpovídající parkovací plochy,“ dodává hejtman.

Při výběru projektanta hrály důležitou roli i zkušenosti s obdobnými projekty. Volba padla na společnost Domy Architecs. Ta má za sebou například projekt přestavby Dětské fakultní nemocnice a Dětské onkologie v Motole či dětského oddělení v Ústí nad Orlicí. Její architekti navrhovali i Emergency, Výukové centrum Univerzity Karlovy, plicní a další oddělení v areálu královéhradecké fakultní nemocnice. “V současné době pracujeme na Centru urgentní medicíny v Liberci společně se studiem Sial architekti Liberec a na Centru chirurgických oborů v Hradci Králové,“ prozradil hlavní architekt společnosti Jan Topinka.