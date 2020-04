V polovině druhého dubnového týdne odstartovala v Žacléři rekonstrukce hlavní silnice druhé třídy na příjezdu do města v úseku od křižovatky v Prkenném Dole na Rýchorské náměstí. Silnice je v této části zcela uzavřena. Uzavírka má trvat šest týdnů. Na opravu cesty z Prkenného Dolu naváží další dvě etapy, při kterých dojde k rekonstrukci druhé příjezdové trasy do Žacléře od Královce.

Cesta od křižovatky z Prkenného Dolu na Rýchorské náměstí v Žacléři je kvůli rekonstrukci silnice uzavřená. | Foto: Miloš Šálek

Na základě připomínek obcí a občanů dojde od pondělí 13. dubna k drobným úpravám na lince Žacléř - Trutnov v pracovní dny: zaveden nový spoj ve 4.30 z Královce do Žacléře, spoj ve 12.30 ze Žacléře do Prkenného dolu veden nově přes Královec, spoj v 8.10 z Trutnova do Žacléře nově veden přes Královec, naopak spoj v 9.03 ze Žacléře veden přes Lampertice, spoj v 19.12 ze Žacléře do Trutnova zrušen.